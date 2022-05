Saison-Aus für Bayern-Flirt Gravenberch

unknown

Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam steht angeblich vor einem Wechsel zum FC Bayern

Dass der FC Bayern durchaus Gefallen an Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam gefunden hat, ist längst kein Geheimnis mehr. Gespräche mit dem 19-jährigen Mittelfeldspieler bestätigte Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic Ende April. Einem Transfer stand bislang wohl nur die Ablöseforderung der Niederländer im Weg. Nun könnte sich eine weitere Hürde auftun.

Ryan Gravenberch verletzte sich im Training am Mittwoch am linken Knöchel. Er steht Ajax in den letzten drei Spielen der Saison daher nicht mehr zur Verfügung. Das teilte der niederländische Meister mit. Ajax liegt in der Tabelle der Eredivisie nur vier Punkte vor der PSV Eindhoven mit Trainer Roger Schmidt und Ex-Weltmeister Mario Götze.

Was die Verletzung für die Verhandlungen mit dem FC Bayern bedeutet, ist unklar. Der deutsche Rekordmeister dürfte bei einer möglichen sportärztlichen Untersuchung zumindest ganz genau hinschauen, wie es um die Gesundheit des U21-Nationalspielers bestellt ist.

Bislang blieb der Youngster in seiner Laufbahn allerdings von schwereren Blessuren verschont.

Ajax und FC Bayern liegen noch weit auseinander

Gravenberch steht in der niederländischen Hauptstadt noch bis Ende Juni 2023 unter Vertrag, soll sich mit dem FC Bayern angeblich aber schon auf einen möglichen Wechsel geeinigt haben.

Zuletzt hieß es allerdings immer wieder, dass der deutsche Rekordmeister und Ajax bei der Ablösesumme noch ein gutes Stück auseinanderliegen würden. Die Niederländer sollen je nach Bericht 30 bis 35 Millionen Euro fordern, die Münchner bislang circa 23 Millionen Euro bieten.

Mit Noussair Mazraoui steht ein weiterer Bayern-Flirt in Reihen der Amsterdamer derweil übrigens vor der Rückkehr auf den Rasen. Der Marokkaner, der ebenfalls als heißer Kandidat auf einen Wechsel an die Säbener Straße gilt, verpasste die letzten beiden Ajax-Partien, wird laut Vereinsangaben am Sonntag bei AZ Alkmaar aber wohl in den Kader zurückkehren.