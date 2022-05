Europa-League-Titel möglich? SGE-Ikone Meier äußert sich

Juergen Kessler via www.imago-images.de

Alex "Fußballgott" Meier ist eine Legende bei Eintracht Frankfurt

Vereinsikone Alexander Meier hat sich zurückhaltend zu den Titelchancen von Eintracht Frankfurt in der Europa League geäußert.

"Ich bin kein Fan solcher Prognosen. Man muss erstmal das erste Ziel erreichen, dann kann man über das nächste sprechen", sagte der 39-Jährige vor dem Rückspiel im Halbfinale gegen West Ham United bei "Sky".

Der Frankfurter "Fußballgott", der inzwischen als Jugendtrainer bei der Eintracht tätig ist, ergänzte jedoch: "Wenn man sieht, welche Mannschaften die Eintracht ausgeschaltet hat, dann ist klar, dass die Mannschaft auch den Titel holen kann."

Nach den teils begeisternden Auftritten im Achtelfinale gegen Real Betis sowie im Viertelfinale im Duell mit dem großen FC Barcelona haben die Hessen in der Vorschlussrunde nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel in London den Finaleinzug fest im Blick.

Rückspiel gegen West Ham United "wird schwer" für Eintracht Frankfurt

"Klar wird das was gegen West Ham, davon bin ich überzeugt! Aber natürlich wird es schwer. Im Halbfinale der Europa League ist kein Spiel leicht, das hat man auch im Hinspiel gesehen. Die Jungs haben sich eine gute Ausgangslage erarbeitet. Jetzt geht's quasi in die zweite Halbzeit", sagte Meier.

Dass es parallel in der Bundesliga nicht ganz so rosig läuft, ist für den Ex-Profi keine Überraschung. "In den letzten Liga-Spielen zwischen Barcelona und West Ham war natürlich klar, dass der Fokus ein bisschen auf der Europa League liegt - zumal man auch im Mittelfeld der Bundesliga gesichert ist."

Man sehe an der aktuellen Diskussion auch, "wie die Eintracht gewachsen ist. Frankfurt ist im Moment Zehnter und dass das nicht mehr als gut genug angesehen wird, daran erkennt man, was sich hier entwickelt hat und welcher Anspruch an die Eintracht entstanden ist - auch von außerhalb. Das ist natürlich eine super Sache. Aber eine Saison als Zehnter abzuschließen ist ja total ok."

Hat Eintracht Frankfurt "die besten Fans europaweit"?

Frankfurts X-Faktor auf internationalem Parkett sind für Meier die SGE-Anhänger. "Was die Fans auf die Beine stellen und wie sie immer für gute Stimmung sorgen - das sind die besten Fans europaweit. Wenn man sieht, mit welcher Begeisterung die Leute zu den Spielen kommen, was sie auf sich nehmen, um dabei zu sein, was sie organisieren, dann will man den Fans natürlich eine Freude machen. Das gibt der Mannschaft jedes Mal noch einen Schub", schwärmte der 276-fache Bundesligaspieler.

Auch Trainer Oliver Glasner habe "alles richtig gemacht", so Meier. "Ich durfte ihn kennenlernen und kann öfter bei ihm hospitieren. Ich lerne viel von ihm, er ist ein super Typ, kommt beim Team gut an, sonst hätte er nicht so einen Erfolg mit der Mannschaft."