U19-Schlager: BVB hofft auf Profi-Trio gegen Schalke 04

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Tom Rothe, Lion Semic und Jamie Bynoe-Gittens (v.l.) sollen für die U19 des BVB auflaufen

Dank eines furiosen Endspurts in der U19-Bundesliga West mit sechs Siegen in Folge hat sich der FC Schalke 04 doch noch den zweiten Platz hinter dem souveränen Staffelsieger Borussia Dortmund gesichert. Die beiden Erzrivalen spielen jetzt in den Playoffs am 7. und 15. Mai den Finalteilnehmer für die Deutsche A-Jugend-Meisterschaft aus. Der BVB verfolgt dabei einen ganz speziellen Plan.

In den letzten Wochen wurden bei den Dortmundern gleich drei Top-Talente des Klubs zu Bundesliga-Spielern befördert. Tom Rothe, Lion Semic und Jamie Bynoe-Gittens schafften es zuletzt unter Cheftrainer Marco Rose in die Aufstellung. Tom Rothe ragte dabei sogar als Torschütze bei seinem ersten Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg heraus.

Dieses Trio wäre in den kommenden Tagen aufgrund seines Jahrgangs (Semic 2003, Rothe und Bynoe-Gittens 2004) auch noch für die U19 des BVB spielberechtigt. Gegen den Reviernachbarn aus Gelsenkirchen soll bereits am kommenden Samstag (ab 11:00 Uhr) der Grundstein für das Erreichen des Endspiels um die Deutsche Meisterschaft gelegt werden. Das Finale ist für den 29. Mai angesetzt, im anderen Halbfinale stehen sich der FC Augsburg und Hertha BSC gegenüber.

Noch wurde nicht final kommuniziert, wie der BVB mit seinem Youngster-Trio plant. Mit den Profis auswärts zur SpVgg Greuther Fürth, oder aber mit der A-Jugend ins Revierderby gegen den FC Schalke.

BVB winken drei Titel in neun Tagen

U19-Trainer Mike Tullberg stellte gegenüber den "Ruhr Nachrichten" die Herangehensweise des Klubs klar. "Marco Rose, Enrico Maaßen (Trainer BVB-U23, An. d. Red.) und ich haben einen guten Austausch. Wir sind dafür da, dass es bei den Profis läuft. Dann ist es zweitrangig, dass wir auch mal selbst einen Titel holen können, auch wenn das für uns in dem Moment alles ist. Aber wir haben im Laufe der Saison in verschiedenen Wettbewerben immer wieder mal auf Spieler verzichtet und haben es trotzdem ordentlich gemacht."

Dennoch hofft Tullberg darauf, mit dem bestmöglichen Kader in die heißen Wochen der A-Jugend-Saison starten zu können.

Der Spielplan der U19 des BVB liest sich im Optimalfall nahezu elektrisierend. Sollte sich der BVB gegen die Königsblauen im Halbfinale durchsetzen, winken den Dortmundern gleich drei Titel in neun Tagen: