BVB statt Inter? Wilde Spekulationen um Juve-Star

IMAGO

Paolo Dybalas Zeit bei Juventus Turin geht dem Ende entgegen

Wie will Borussia Dortmund Erling Haaland ersetzen, sollte sich dieser erwartungsgemäß im Sommer verabschieden? Einem italienischen Medienbericht zufolge hat der BVB dafür keinen Geringeren ins Visier genommen als Stürmer-Star Paolo Dybala.

Wildes Gerücht aus Italien: Nach Angaben des "Corriere dello Sport" hat Borussia Dortmund dem argentinischen Angreifer Paolo Dybala ein Vertragsangebot vorgelegt.

Der BVB soll angeblich bereit sein, dem 28-Jährigen jährlich 4,5 Millionen Euro Gehalt zu überweisen. Zudem werde Dybala eine Schlüsselrolle innerhalb der Mannschaft versprochen.

Vorausgegangen soll das Bestreben von Dybalas Berater Antun gewesen sein, der seine Kontakte bei europäischen Spitzenklubs spielen lassen will, um auszuloten, wie groß das Interesse an seinem Klienten ist. Bislang habe sich allerdings lediglich der BVB zurückgemeldet.

Fraglich ist, ob die Borussia für Paolo Dybala eine ernsthafte Option für einen Wechsel darstellt. Auch der BVB verfolgt Berichten zufolge andere Pläne, zuletzt verdichteten sich die Anzeichen dafür, dass der Revierklub den deutschen Nationalspieler Karim Adeyemi als Ersatz für Erling Haaland unter Vertrag nehmen könnte. Fraglich zudem, ob das vom "Corriere" angegebene Vertragsangebot den Vorstellungen des 32-fachen Nationalspielers Argentiniens entspricht.

Erst Anfang der Woche hatte es noch geheißen, Dybala werde künftig beim Ligarivalen Inter Mailand spielen. Sein Berater bestritt aber, dass es schon eine Einigung mit einem neuen Klub in Italien oder im Ausland gebe. Juve und Inter treffen am nächsten Mittwoch im Finale des italienischen Pokals in Rom aufeinander.

Der 28-Jährige spielt seit 2015 bei Juventus Turin, ist nach Ende seines Vertrages beim Rekordmeister der italienischen Serie A im Sommer aber ablösefrei zu haben. Für Juve erzielte er in 289 Pflichtspielen insgesamt 114 Tore.