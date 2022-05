Ex-Schalke-Kapitän stichelt gegen "Hobbyfußballer"

imago sportfotodienst

Dietmar Schacht drückt dem FC Schalke 04 die Daumen

Bereits am Samstag kann der FC Schalke 04 die Bundesliga-Rückkehr perfekt machen. Dafür benötigen die Königsblauen jedoch Schützenhilfe von der Konkurrenz. Dietmar Schacht, der die Gelsenkirchener 1991 selbst als Kapitän zum Aufstieg führte, sieht im aktuellen Team wieder wichtige und zeitweise schon verloren gegangene Attribute.

"Die jetzige Mannschaft weiß, was es heißt, für Schalke 04 zu spielen und weiß um die Bedeutung des Klubs für die Fans. Das gab es vorher so nicht", sagte Schacht im Gespräch mit der "WAZ": "Wenn ich mir da überlege, was da für Hobbyfußballer und Legionäre auf dem Rasen standen. Diese Identifikation, dieses Zerreißen für den Verein war komplett abhanden gekommen."

Folgerichtig hätten die letzten Jahre den S04-Fans und ihm selbst "richtig wehgetan". Sollte der FC Schalke 04 am Samstag (20:30 Uhr) gegen den FC St. Pauli gewinnen, und der SV Darmstadt 98 oder Werder Bremen maximal ein Remis holen, wäre die Bundesliga-Rückkehr nach einjähriger Abstinenz perfekt.

Schacht warnt den FC Schalke 04

Doch Schacht warnt: "Die Gefahr, dass die Spieler übermotiviert sind, ist durchaus vorhanden. Jeder erwartet jetzt diesen Aufstieg. In den letzten Tagen wurden bei St. Pauli mehrere Corona-Fälle gemeldet. Man weiß gar nicht, mit welcher Mannschaft sie auflaufen."

Der direkte Wiederaufstieg wäre laut dem 59-Jährigen "enorm wichtig und auch verdient". "Erfolg ist kein Glück, sondern das Ergebnis harter Arbeit", meinte der ehemalige Abwehrspieler: "Man spürt auch, dass die Fans wieder voll hinter dem Klub stehen, nachdem es im letzten Jahr so viel Frust gab. Der Applaus nach dem 1:4 gegen Bremen war sinnbildlich. Die Anhänger stehen wie eine Eins hinter dieser Mannschaft. Dafür kann man ihnen nur ein Riesenlob aussprechen."

Nach der Partie gegen den FC St. Pauli tritt der FC Schalke 04 am 34. Spieltag noch beim 1. FC Nürnberg an.