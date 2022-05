imago sportfotodienst

Der 1. FC Köln trauert um Leo Wilden

Der 1. FC Köln trauert um seinen früheren Fußball-Nationalspieler Leo Wilden. Der einstige Verteidiger starb am Donnerstag im Alter von 85 Jahren, das teilte der Klub mit.

Wilden trug das FC-Trikot von 1958 bis 1966 und gewann mit dem Verein in dieser Zeit zweimal die deutsche Meisterschaft: 1962 die erste der Klubgeschichte, 1964 die erste in der neu eingeführten Bundesliga.

Als unverzichtbarer Bestandteil der damaligen Kölner Defensive gilt er bis heute als einer der prägenden Spieler der FC-Historie. Mit der deutschen Auswahl nahm Wilden 1962 an der Weltmeisterschaft in Chile teil, kam dort aber nicht zum Einsatz. Insgesamt bestritt er 15 Länderspiele.

Nach der Karriere unterstützte Wilden seinen Klub auch in der Talentsichtung und verdiente seinen Lebensunterhalt im Tabakwaren Groß- und Einzelhandel: Er eröffnete in seiner Heimatstadt vier Fachgeschäfte, der Laden in Köln-Sülz nahe des Geißbockheims erlangte bei den FC-Fans Kultstatus.