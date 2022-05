Kabinen-Ansprache von Nagelsmann enthüllt

IMAGO/Philippe Ruiz

Julian Nagelsmann soll seine Spieler in die Pflicht genommen haben

Nach der Trainingspause, die einige Stars nutzten, um Urlaub auf Ibiza zu machen, legte der FC Bayern am Dienstag wieder mit dem Training los. Dabei trommelte Trainer Julian Nagelsmann seine Mannschaft in der Kabine zusammen, um sie in die Pflicht zu nehmen.

Das berichtet "Sport1". Demnach forderte Nagelsmann eine deutliche Reaktion nach der peinlichen 1:3-Niederlage gegen den 1. FSV Mainz 05. In den letzten beiden Saisonspielen gegen den VfB Stuttgart und den VfL Wolfsburg solle das Team eine klar bessere Leistung an den Tag legen.

Zum einen wolle sich der Coach mit einem guten Gefühl in die Sommerpause verabschieden. Zum anderen wolle man an der Säbener Straße dafür sorgen, dass es wenig Angriffsfläche für Kritiker gibt.

Dem TV-Sender zufolge bewerten auch Nagelsmann und sein Trainerteam den viel diskutierten Ibiza-Trip der Münchner in Zusammenhang mit dem schwachen Auftritt gegen Mainz als "unglücklich". Im kommenden Heimspiel gegen Stuttgart werde der Coach daher seine Topbesetzung auf den Platz schicken und auf Experimente verzichten.

Zuvor hatte schon der "kicker" berichtet, dass das Trainerteam vom Urlaub der Mannschaft "wenig begeistert und überrascht" war. Stein des Anstoßes: Die Info über den Ausflug wurde erst am Donnerstag von Teammanagerin Kathleen Krüger an die Trainer herangetragen.

Ohnehin soll das Trainerteam erwartet haben, dass die Mannschaft mehr Eigenverantwortung an den Tag gelegt hätte und die Reise erst nach Ende der Saison angetreten wäre - oder zumindest nicht nach einer derben Pleite.

"Teambildende Maßnahme" oder "Freizeitgestaltung"?

Kommentiert wurde der Ibiza-Trip bislang nur von Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der gegenüber der "Bild" lediglich von einer "teambildenden Maßnahme" sprach.

Der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus wetterte bei "Sky" hingegen, der Aufenthalt auf der Balearen-Insel sei "keine Teambildung-Maßnahme, sondern eine Freizeitgestaltung" gewesen