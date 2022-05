Schick zum FC Bayern? Leverkusen-Boss mit klarer Ansage

IMAGO/Laci Perenyi

Patrik Schick ist der Top-Stürmer von Bayer Leverkusen

Patrik Schick ist der überragende Goalgetter in der laufenden Saison bei Bayer Leverkusen. Sein Treffer zum 2:0-Endstand am vergangenen Montag gegen Eintracht Frankfurt war bereits das 22. Saisontor für den Stürmer, der längst auch beim FC Bayern auf dem Zettel stehen soll. Zu den Wechselgerüchten hat Bayer-Boss Fernando Carro nun deutlich Stellung bezogen.

Bereits vor einigen Wochen keimten die Spekulationen auf, dass Patrik Schick einer der heißesten Stürmerkandidaten beim FC Bayern sei, sollte Weltfußballer Robert Lewandowski die Münchner im Sommer tatsächlich verlassen.

Nach seiner herausragenden Bundesliga-Saison soll der Tscheche außerdem auch bei weiteren europäischen Top-Klubs längst eine diskutierte Personalie sein.

Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro erteilte bis auf Weiteres allen Interessenten jetzt aber eine klare Absage.

"Patrik Schick ist für uns immens wichtig. Er fühlt sich hier wohl. Wir wollen ihn halten. Er steht nicht zum Verkauf", so der 57-Jährige im Gespräch mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

Schick hat mehr Tore als BVB-Superstar Haaland

Der 33-malige Nationalspieler hat nach seiner Muskelverletzung im Februar samt siebenwöchiger Ausfallzeitzeit zuletzt wieder zu seiner Form zurückgefunden und sowohl in Fürth als auch gegen die Eintracht getroffen. In der Torschützenliste der Bundesliga rangiert er derzeit vor BVB-Superstar Erling Haaland auf Platz zwei hinter Robert Lewandowski.

Schick besitzt in Leverkusen noch einen langfristigen Vertrag, sein Arbeitspapier bei der Werkself läuft bis 2025. Nachdem er in seiner ersten Saison bei den Rheinländern mit neun Treffern in 29 Spielen noch einige Anlaufschwierigkeiten hatte, startete der gebürtige Prager in dieser Spielzeit voll durch.

Der Linksfuß hat Bayer mit seinen Toren voll auf Kurs Champions League geschossen. Im Falle eines Sieges der Truppe von Trainer Gerardo Seoane am Samstag bei der TSG 1899 Hoffenheim ist ihr der erneute Einzug in die Königsklasse nicht mehr zu nehmen.