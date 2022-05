Festnahmen bei Krawallen in Marseille

AFP/SID/NICOLAS TUCAT

Auch im Stadion musste die Polizei anrücken

Bei Krawallen am Rande des Halbfinal-Rückspiels der Conference League zwischen Olympique Marseille und Feyenoord Rotterdam wurden 17 Personen festgenommen, die meisten davon Heimfans. Das teilten die lokalen Behörden mit. Die Polizei war am Donnerstag mehrfach mit Tränengas gegen die Anhänger vorgegangen.

Bereits am Mittwoch wurden nach Auseinandersetzungen am alten Hafen 20 Personen festgenommen. Beim Spiel griffen Feyenoord-Fans im Stadion Journalisten an, warfen Münzen sowie Rauchbomben und rissen Sitze aus der Verankerung. Auch am Parkplatz der Gäste-Anhänger setzte die Polizei Tränengas ein.

Feyenoord erreichte durch das 0:0 in Marseille das Endspiel. Am 25. Mai in Tirana ist die AS Rom Gegner der Niederländer. Die Mannschaft von Startrainer Jose Mourinho setzte sich gegen Leicester City durch.