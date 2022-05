Hummels-Tweet kassiert Häme und Spott

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Mats Hummels schied mit dem BVB frühzeitig aus der Europa League aus

Nach einem 2:1-Erfolg in London bezwang Eintracht Frankfurt West Ham United am Donnerstagabend in der Mainmetropole mit 1:0 und zog damit ins Endspiel der Europa League ein. Die intensive Partie sorgte nicht nur auf den Rängen für Ekstase. Auch Verteidiger Mats Hummels von Borussia Dortmund war angetan vom Geschehen auf dem Rasen. Ein Tweet des BVB-Stars erntet im Netz allerdings Häme und Spott.

"Wow Eintracht, es ist so unglaublich mitreißend international", twitterte Hummels nach dem Schlusspfiff am Donnerstag an Eintracht Frankfurt gerichtet. Versehen ist der Tweet mit klatschenden Händen und einer Flamme.

Nette Worte, die bei einem Großteil der User allerdings nicht gut ankamen.

"Der Unterschied: Fans und SPIELER haben Lust" oder "Jo, Mats, wäre halt auch mit dem BVB ganz OK gewesen, wa? Aber auf der Couch ja auch mitreißend ...", lauten zwei der bissigen Kommentare. "Ihr hättet im Finale gegen sie spielen können, wenn ihr Bock gehabt hättet. Aber ne, lieber lustlos gegen die Rangers rausfliegen", stichelt ein anderer.

"Vielleicht mal wieder selbst den Arsch aufreißen und das gleiche im nächsten Jahr selbst erleben. Oder halt fünfzig Podcasts machen. Musst du wissen ...", referiert ein anderer Nutzer auf das Abschneiden der Borussen und den Podcast "Alleine ist schwer", den Hummels gemeinsam mit seinem Bruder Jonas veröffentlicht.

Hummels bei BVB-Pleite völlig von der Rolle

Borussia Dortmund galt nach dem überraschenden Aus in der Gruppenphase der Champions League als einer der Top-Favoriten auf den Titel in der Europa League, scheiterte aber ebenso überraschend wie deutlich in den Playoffs an den Rangers aus Glasgow, die letztlich die Eintracht im Endspiel fordern.

Vor allem bei der 2:4-Pleite im Hinspiel in Dortmund machte auch Hummels alles andere als eine gute Figur (sport.de-Note 6,0).