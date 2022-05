FC Bayern und Ajax im Gravenberch-Poker mit Differenzen

unknown

Ryan Gravenberch von Ajax befindet sich im Fokus des FC Bayern

Der FC Bayern München will sich mit Ajax-Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch verstärken. Die Ablösesumme sorgt dennoch weiterhin für Probleme. Ein Experte aus den Niederlanden blickt dennoch entspannt auf die Verhandlungen.

Im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" von Christian Falk hat sich der niederländische Journalist Mike Verweij zum Stand der Dinge im Poker rund um Ryan Gravenberch geäußert. Der FC Bayern München ist laut übereinstimmenden Medienberichten am 19-jährigen Mittelfeldspieler interessiert.

Laut Verweij, der für den "Telegraaf" tätig ist und als Ajax-Experte gilt, soll der deutsche Rekordmeister nicht bereit sein, die Ablöseforderungen des niederländischen Topklubs zu erfüllen. Noch gibt es wohl eine beachtliche Differenz, bevor eine Einigung erzielt werden kann. "Der FC Bayern bot 17 Millionen Euro sowie sechs weitere Millionen als Boni, während Ajax auf der Stelle 30 Millionen Euro verlangt", gab Verweij an. Eine Summe, die der Bundesligist nicht aufbringen will.

FC Bayern: Persönliche Einigung mit Gravenberch wohl kein Problem

Dass der Deal komplett zu platzen droht, sei jedoch nicht absehbar. "Ich denke, dass eine Einigung erzielt wird, wenn die Bayern ihr Angebot ein wenig verbessern", erklärte der Ajax-Experte weiter.

Den Münchenern kommt entgegen, dass Gravenberch großes Interesse an einem Engagement beim FCB haben soll. "Eine persönliche Einigung mit Gravenberch wird kein Problem sein. Der Spieler würde sehr gerne in der Bundesliga spielen", prognostizierte Verweij. "Ich denke, dass Gravenberch am Ende beim FC Bayern unterkommen wird", stellte er weiter klar.

Der Vertrag des 19-Jährigen läuft im Sommer 2023 aus. Das Ajax-Eigengewächs, das in Amsterdam geboren und seit 2010 beim Topklub ausgebildet wurde, machte in den vergangenen Monaten klar, dass es zu keiner Verlängerung kommen wird. Für den amtierenden niederländischen Meister ist der kommende Sommer die letzte Möglichkeit, eine vernünftige Ablöse für Gravenberch einzunehmen.

Es kann durchaus sein, dass der Mittelfeldspieler bereits sein letztes Spiel für Ajax absolviert hat. Aufgrund einer Knöchelverletzung kann er im Saisonendspurt nicht mehr eingreifen.