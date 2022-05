Zu viel Party? Pikanter Haaland-Bericht enthüllt

IMAGO/Moritz Mueller

Erling Haaland darf den BVB im Sommer verlassen

Der FC Barcelona gilt seit Monaten als möglicher Abnehmer für Erling Haaland. Allerdings gehen die Katalanen bezüglich eines Transfers des BVB-Torjägers mittlerweile wohl eher auf Abstand. Laut einem pikanten Bericht missfällt Barca, dass der Norweger häufig im Nachtleben unterwegs sein soll.

Wie die spanische "Sport" berichtet, hat der FC Barcelona Erling Haaland in den vergangenen Jahren umfassend beobachtet. Demnach hatte der Traditionsverein den heute 21-Jährigen bereits zu dessen Zeit in seiner norwegischen Heimat auf dem Schirm.

Seit seiner Ankunft bei Borussia Dortmund im Januar 2020 haben sich Barcas Scouting-Aktivitäten verstärkt, heißt es. Der Klub verfolge Haaland "umfassend und regelmäßig".

Da sich der Angreifer durch seine Physis und seine bemerkenswerte Tor-Quote (85 Treffer in 87 Spielen) beim BVB ins Rampenlicht gespielt hat, soll der FC Barcelona seit geraumer Zeit über einen Transfer nachdenken.

Cheftrainer Xaxi traf sich im März laut spanischen Medienberichten mit Haaland in München. Mit Real Madrid wird einem weiteren Schwergewicht aus der Primera División ebenfalls Interesse am Mittelstürmer nachgesagt.

Macht BVB-Star Haaland zu viel Party?

Allerdings soll es beim FC Barcelona Zweifel an Haalands Professionalität geben. Wie die "Sport" berichtet, deuten die internen Berichte daraufhin, dass der BVB-Knipser "eine besondere Anziehungskraft durch die Nacht und Party verspürt".

So soll Haaland im letzten Jahr Verhaltensweisen an den Tag gelegt haben, die "etwas weit" von dem entfernt waren, was ein "Profi seines Niveaus" haben sollte. Konkrete Details nennt das Blatt nicht.

Jedoch soll der FC Barcelona Haalands junges Alter berücksichtigt haben. Dass der BVB-Profi in den letzten Monaten immer wieder mit Muskelverletzungen zu kämpfen hatte, habe derweil nicht dazu beigetragen, ein Bild zu entwickeln, dass eine große Investition empfehlen würde.