Das sagt BVB-Boss Watzke zur möglichen Schalke-Rückkehr

IMAGO/David Inderlied

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke äußert sich zur möglichen Bundesliga-Rückkehr des FC Schalke

Am Samstagabend kann der FC Schalke die Rückkehr in die Bundesliga nach einem schmerzhaften Jahr im Unterhaus perfekt machen. Das löst auch beim Reviernachbarn und Erzrivalen in Dortmund Gefühle aus. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke kann es kaum erwarten.

Nach einem Jahr Derbypause kehrt das Duell Schwarz-Gelb gegen Königsblau in der kommenden Saison aller Voraussicht nach auf die große Bundesliga-Bühne zurück.

Zwei Spieltage vor dem Ende der Zweitligasaison hat der FC Schalke zwei Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. Ein Sieg im Topspiel gegen den FC St. Pauli am Samstagabend und der Wiederaufstieg der Knappen ist perfekt. Selbst bei einem Unentschieden wäre dem FC Schalke die Rückkehr ins Oberhaus am 34. Spieltag nur noch theoretisch zu nehmen.

Beim königsblauen Erzrivalen in Dortmund drücken sie den Schalkern schon jetzt die Daumen. "Ich würde mich extrem freuen, wenn Schalke 04 wieder in die Bundesliga zurückkehrt", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am Freitag gegenüber "Sky".

Zum 100. Mal BVB vs. Schalke?

Dass eine Schalke-Rückkehr in die Bundesliga am Ende auch Borussia Dortmund in die Hände spielen würde, erklärte Watzke schon ein halbes Jahr vor dem Abstieg der Knappen. Damals sagte der BVB-Boss dem "kicker": "Ich drücke ihnen alle Daumen – ganz unabhängig davon, welchen Stellenwert das Revierderby hat. Denn: Schalke ist einer der Klubs, die die Bundesliga beleben. Für die Attraktivität der Liga wäre es ein Drama, würde Schalke absteigen."

Sollten die Knappen in das Oberhaus zurückkehren, wartet auf die Klubs und Fans in der Saison 2022/23 ein historisches Jubiläum. Dann würden beide Vereine in der Bundesliga zum 100. Mal aufeinandertreffen. Von den bisherigen 98 Bundesliga-Derbys gewannen die Schalker 32. 36 Mal hieß der Sieger Borussia Dortmund. 30 Spiele endeten ohne Sieger.