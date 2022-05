Sevilla bereitet sich auf Fan-Ansturm vor

via www.imago-images.de

Im Ramón Sánchez Pizjuán findet das Endspiel der Europa League statt

Wenn Eintracht Frankfurt am 18. Mai im Finale der Europa League gegen die Glasgow Rangers spielt, dann treffen in Sevilla auch zwei der emotionalsten Fan-Lager des Kontinents aufeinander. Die spanische Metropole rüstet sich bereits für einen gigantischen Ansturm.

Wie der Bürgermeister der andalusischen Stadt gegenüber der Zeitung "Daily Record" ausführte, sei Sevilla jedoch bereit für das Endspiel und werde die anreisenden Fans mit offenen Armen empfangen.

"Wir haben viel Arbeit in die Vorbereitungen gesteckt und werden bereit sein, damit umzugehen", so Antonio Munoz. Der Politiker freut sich regelrecht darauf, die Fans aus Frankfurt und Glasgow in seiner Stadt begrüßen zu dürfen.

"Die Stadt wird einen wichtigen wirtschaftlichen Schub bekommen durch den Zufluss von Fans für das Spiel", erklärte Munoz, der von einem "willkommenen Boost" nach schweren Pandemie-Jahren sprach.

Das Portal "Rangersnews" spekuliert, dass allein aus der schottischen Hauptstadt über 100.000 Anhänger nach Spanien aufbrechen werden. Auch aus Frankfurt werden mehrere zehntausend Fans erwartet. Die Hessen hatten zuletzt in Barcelona für begeisternde Szenen gesorgt, als sich über 30.000 Frankfurter ins Stadion geschleust hatten.

Historische Chance für Eintracht Frankfurt

Für das Endspiel stehen beiden Fanlagern rund 10.000 Karten zu. In der Stadt werden sich allerdings um ein Vielfaches mehr aufhalten.

Viele dürften darauf hoffen, vor Ort über den Zweitmarkt an Ticktes zu kommen. Es steht aber schon jetzt fest, dass das Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla mit 43.000 Plätzen zu klein sein wird, um alle Interessierten unterzubringen.

Die Rangers sorgten zuletzt mit einer besonderen Geste für Aufmerksamkeit. Da einige Plätze ihres Fanblockes wegen der Dachkonstruktion nur über eingeschränkte Sicht verfügen, entschied der Verein, diese Ticktes kostenlos an seine Anhänger abzugeben.

Beide Teams hatten am Donnerstag den Einzug in das europäische Finale perfekt gemacht. Frankfurt hatte auf dem Weg dahin unter anderem den FC Barcelona und West Ham United geschlagen. Glasgow hatte den BVB und RB Leipzig ausgeschaltet.