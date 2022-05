Stimmen zum Schalke-Aufstieg: "Wir gehen heute steil"

IMAGO/Thomas Pakusch

Schalke 04 feiert den Aufstieg

Durch einen 3:2-Sieg über den FC St. Pauli hat der FC Schalke 04 die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga perfekt gemacht. Das sind die Stimmen zum S04-Erfolg:

Rouven Schröder, Sportdirektor FC Schalke 04: ... über den Aufstieg und die Rückkehr in die Fußball Bundesliga: "Es ist gefühlt Schockstarre. Es ist unfassbar, was heute passiert ist. Ganz großes Kompliment an alle im Verein, die daran geglaubt und die Mannschaft unterstützt haben. Alle haben es verdient, dieses Gefühl zu haben. Wir sind alle überglücklich. Von 0:2 auf 3:2 - genau das brauchen wir. Die Jungs haben alle daran geglaubt. Schalke 04 lebt wieder."

Peter Knäbel, Sportvorstand FC Schalke 04: ... über den Aufstieg und die Rückkehr in die Fußball Bundesliga: "Es gibt gar keine Worte, sondern nur Gefühle. Große Dankbarkeit für diese großartige Kulisse, die Fans und die Mitarbeiter. Und Respekt vor dem Wettbewerb. Die zweite Liga war und ist eine richtig geile Liga. Es fühlt sich verdammt gut an."

Danny Latza, Kapitän FC Schalke 04: ... über das Spiel und die Rückkehr in die Fußball Bundesliga: "Das Spiel war richtig gut. Wir haben in der Halbzeit gesagt, dass wir auf jeden Fall drei Tore schießen können. Wir haben die ganze Zeit an uns geglaubt. Wir wollten es unbedingt, und wir haben es erzwungen. Wir haben uns das erträumt. Wir machen heute die Nacht zum Tag. Heute ist alles scheiß egal. Wir gehen heute steil ohne Ende."

Marius Bülter, FC Schalke 04: ... über die Rückkehr in die Fußball Bundesliga: "Es ist unglaublich und man kann es gar nicht beschreiben. Es ist einfach nur geil."

Mehmet Aydin, FC Schalke 04: ... über das Spiel und die Rückkehr in die Fußball Bundesliga: "Es ist sehr schön, mit den Fans zu feiern. Man merkt, dass wir eine Familie sind. Das haben die von uns erwartet. Wir haben das gegeben, was sie von uns erwartet haben. In der Kabine haben wir gesagt, dass wir das drehen. Und wir haben es gedreht. Ganz einfach."

Dennis Marsch, Torwart FC St. Pauli: ... zum Spiel: "Es ist schwer in Worte zu fassen. Wir haben eine geile erste Halbzeit mit einer guten Performance abgeliefert. Die zweite Halbzeit fing dann beschissen an für uns. Nach dem Elfmeter lief es dann nicht mehr gut."

Huub Stevens, früherer Erfolgstrainer von Schalke 04 (vor dem Spiel): ... zur Frage, ob der Bundesliga-Abstieg heilsam gewesen sei: "Ein Abstieg ist nie gut. Es waren aber zu viele Söldner in der Mannschaft. Auf Schalke passen keine Söldner. Man hat jetzt viele gute Charaktere geholt." ... über Trainer Mike Büskens: "Maik hat die Mannschaft gegriffen, und die Mannschaft hat Leben gezeigt. Das hat sie an die erste Stelle geführt. Maik ist ein Mann, die Kultur des Vereins bewahrt."

Youri Mulder, UEFA-Pokal-Sieger 1997 mit Schalke 04 (vor dem Spiel): ... zur Frage, ob es heute ein ähnlich großer Tag wie beim Pokalsieg 1997 werde: "Sicher sind wir nicht, wir sind ein bisschen nervös. Aber wenn es passiert, dann ist es ein historischer Tag für Schalke. Was die Mannschaft geschafft hat, das ist Wahnsinn." ... über den Faktor Mike Büskens: "Er hat etwas Unglaubliches geschafft. Er hat die Qualität, um das richtige Gefühl bei den Spielern herauszuholen. Auf diesem Level geht es oft nicht nur um Taktik und Technik. Es geht auch um Charakter, das Emotionale und den Kopf. Das macht er sehr gut." ... zur Frage, ob die "Eurofighter" Glücksbringer seien: "Wir sind Glücksbringer, davon gehe ich aus. Wir drücken alle die Daumen. Wichtig ist ein positives Gefühl, es wird klappen."