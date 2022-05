Zukunfts-Wirbel um Rose überschattet Vize-Meisterschaft

IMAGO/Revierfoto

BVB-Coach Marco Rose (Mitte) konnte nach dem Spiel nicht ausgelassen feiern

Borussia Dortmund hat sich möglicherweise eine Thematik ins Haus geholt, die so schnell nicht wieder einzufangen ist. Auslöser: der kommende BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl. Leidtragender: Trainer Marco Rose.

Trotz des 3:1-Erfolgs im Auswärtsspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth lächelte Marco Rose nach der Partie nur gequält in die Kameras. Nach Aussagen von Borussia Dortmunds Lizenzspielerchef Sebastian Kehl, die dieser vor dem Spiel getätigt hatte, sah sich der BVB-Coach auf einmal mit Spekulationen zu seiner Zukunft konfrontiert.

"Ich bin nächstes Jahr noch Trainer von Borussia Dortmund", betonte Rose deshalb nach dem Schlusspfiff im TV-Sender "Sky" überdeutlich: "Ich freue mich darauf."

Zuvor hatte Kehl zweimal auf die Frage, ob Rose auch nächste Saison noch Trainer der Dortmunder sei, lediglich geantwortet, dass er davon ausgehe. Das genügte, um eine Blitz-Debatte um Rose zu entfachen, der in Dortmund noch einen Vertrag bis zum Sommer 2024 besitzt.

"Was soll ich euch dazu sagen? Ihr versucht aus irgendwelchen Dingen, irgendwas zu zaubern", antwortete Rose nach dem Sieg gegen Absteiger Fürth dem bohrenden Reporter. Mit Blick auf die Vereinsführung um Hans-Joachim Watzke versicherte der Dortmunder Coach: "Wir arbeiten sehr vertrauensvoll zusammen." Ob diese Worte reichen, um wieder Ruhe hereinzubringen?

Rose: Ich habe ein "hervorragendes Verhältnis" zum BVB-Team

Rose jedenfalls kennt das Geschäft nur allzu gut. "Es ist Fußball und es gibt Leute, die sagen, dass ich möglichweise nicht der richtige Trainer bin, aber es gibt auch viele Leute, die sagen, dass der Weg und die Umstände diese Saison schwierig waren", gab der 45-Jährige zu Protokoll und fügte an: "Ich glaube im Fußball geht das relativ schnell, wenn man mal zwei Spiele verliert, dann ist man eigentlich schon wieder weg."

Er jedoch habe "ein hervorragendes Verhältnis zu meiner Mannschaft" und wolle "noch einiges auf den Weg bringen", betonte Rose. Deshalb nehme er die Spekulationen "relativ entspannt", so der BVB-Coach, der intern dennoch die Frage aufwerfen dürfte, weshalb Kehl dieses für den Verein so unnötige Fass aufgemacht hatte.

"Wir sind Vizemeister und haben 66 Punkte", stellte Rose die Errungenschaften seines Teams heraus, räumte jedoch auch Verbesserungsbedarf ein: "Aber: Wir haben in allen Cup-Wettbewerben schwer enttäuscht."

TV-Experte Dietmar Hamann gefiel die kämpferische Attitüde des angezählten Trainers. "Mir fehlt häufiger dieses Feuer, sich gegen Widerstände zu wehren und daraus gestärkt hervor zugehen", sagte Hamann bei "Sky" zu Roses Verteidigungsrede und setzte hinzu: "Ich sehe ihn gerne kämpferisch."

BVB freut sich über Doppelpack von Brandt

Dabei hätte Rose am Samstag in sportlicher Hinsicht zumindest ein kleines bisschen Grund zur Freude haben können. Julian Brandt schoss den Verein immerhin zur Vize-Meisterschaft. Der Nationalspieler räumte mit einem Doppelpack gegen Fürth letzte theoretische Zweifel an Platz zwei hinter Dauerchampion FC Bayern München aus.

Für die Dortmunder war der Heim-Abschied von Fürths Trainer Stefan Leitl lange wie ein Sommerkick ohne nötige Schärfe und Tempo, in der Schlussphase drehten sie aber auf. Brandt verwertete in der 26. Minute die erste BVB-Chance und stellte nach dem Seitenwechsel die erneute Führung her (72.). Mit seinem ersten Bundesligator ließ Jessic Ngankam (70.) die Fürther Anhänger zwischenzeitlich jubeln. Felix Passlack (77.) erhöhte jedoch mit einem abgefälschten Schuss im mit 16.626 Fans ausverkauften Stadion.

Die Borussia um den diesmal torlosen Erling Haaland zeigte nach dem indiskutablen 3:4 gegen den VfL Bochum nur eine klitzekleine Reaktion und gewann durch ihre höhere individuelle Klasse. Die Fürther waren in ihrem letzten Heimspiel ein lange Zeit ebenbürtiger Gegner.