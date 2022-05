Schalke-Aufstieg sorgt für Top-Quote

FIRO/FIRO/SID/

Saisonbestwerte für Quoten bei Schalker Wiederaufstieg

Im Schnitt 970.000 Fußballfans erlebten am Samstagabend die Rückkehr von Schalke 04 in die Bundesliga durch den 3:2 (0:2)-Erfolg in der 2. Liga gegen den FC St. Pauli in der Live-Übertragung von Sport1 mit.

In der Spitze verzeichnete der TV-Sender sogar 1,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Die Quoten sind Saisonbestwerte für die Topspiele der 2. Liga auf Sport1. Die Begegnung auf Schalke wurde auch live vom Pay-TV-Sender Sky ausgestrahlt.