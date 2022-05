Bayern nehmen die Schale entgegen

IMAGO/nordphoto GmbH / Straubmeier

Der FC Bayern ist mal wieder Deutscher Meister

Um 19.37 Uhr hat Kapitän Manuel Neuer vom deutschen Fußball-Meister Bayern München die Schale aus den Händen der neuen DFL-Chefin Donata Hopfen empfangen. Hopfen ehrte den deutschen Rekordmeister nach dem 2:2 (2:1) im letzten Saison-Heimspiel gegen den VfB Stuttgart.

Während es für sie eine Premiere war, erhielt Neuer die begehrte Trophäe als Bayern-Spielführer schon zum fünften Mal hintereinander. Danach feierten die Spieler den Titel im Konfettiregen.

"Es ist immer wieder schön", sagte Torschütze Thomas Müller bei "DAZN": "Man sieht die Freude für die Arbeit unter dem Jahr. Mit diesem Erlebnis können wir durchaus Dinge ausblenden, die da sind."

Während Müller seinen elften Meistertitel feierte, war es für Trainer Julian Nagelsmann eine Premiere. "Es fühlt sich schön an, aber die Meisterschaft haben wir nicht in diesem Spiel gewonnen", betonte der Coach. Die Schale fühle sich "schön und ganz schön schwer" an.