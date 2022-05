Fans des 1. FC Kaiserslautern sorgen für Nazi-Eklat

IMAGO/Herbert Bucco

Die Fans des 1. FC Kaiserslautern beim Spiel gegen Viktoria Köln

Im Rahmen der Drittliga-Partie zwischen Viktoria Köln und dem 1. FC Kaiserslautern ist es zu einem Skandal gekommen.

Wie die Polizei in Köln am Sonntag mitteilte, fielen vier Fans mit "lautstark rechtsextremistische Parolen" auf und erhielten als Konsequenz einen Stadionverweis. Es seien Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Volksverhetzung eingeleitet worden, heißt es weiter.

Rund 6000 Anhänger des 1. FC Kaiserslautern - darunter Ex-Weltmeister Andreas Brehme - hatten ihren Verein am 37. Spieltag der 3. Liga nach Köln begleitet. Da die Lautern-Fans schon vor dem Anpfiff Bengalos zündeten, verzögerte sich der Spielbeginn um wenige Minuten.

Sportlich fiel während der Begegnung in erster Linie Viktoria Köln auf. Die Rheinländer feierten durch die Tore von Moritz Fritz (26.) und David Philipp (38.) einen 2:0-Erfolg und sicherten sich dadurch vorzeitig den Klassenerhalt. Beim 1. FC Kaiserslautern war hingegen Ernüchterung angesagt.

1. FC Kaiserslautern muss in die Relegation

Die Roten Teufel vergaben durch die Niederlage ihre letzte Chance auf den direkten Aufstieg, der neben dem 1. FC Magdeburg nun auch Eintracht Braunschweig nicht mehr zu nehmen ist.

Folgerichtig tritt der 1. FC Kaiserslautern als fixer Tabellendritter in der Relegation gegen Dynamo Dresden an. Das Hinspiel findet am 20. Mai (20:30 Uhr) auf dem Betzenberg statt. Vier Tage später (24. Mai, 20:30 Uhr) kommt es zum zweiten Duell in Dresden.

Für den 1. FC Kaiserslautern bietet sich dabei die Chance, nach dem Abstieg in der Saison 2017/18 in die 2. Bundesliga zurückzukehren.

Damit dieses Vorhaben gelingt, benötigen die Pfälzer aber dringend eine Leistungssteigerung. In den vergangenen drei Ligaspielen setzte es für den 1. FC Kaiserslautern jeweils eine Niederlage (1:2 bei Wehen Wiesbaden, 1:3 gegen Borussia Dortmund II, 0:2 bei Viktoria Köln).