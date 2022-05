"Unreif und nicht richtig": Sammer bereut Ärger beim BVB

imago sportfotodienst

Ottmar Hitzfeld und Matthias Sammer (r.) hatten beim BVB einst keinen guten Draht zueinander

Ottmar Hitzfeld als Mastermind an der Seitenlinie, Matthias Sammer als Anheizer und Leitwolf auf dem Rasen: Angetrieben von diesem Duo gewann Borussia Dortmund 1997 die Champions League. Von Harmonie zwischen den beiden BVB-Alphatieren konnte damals aber dennoch nicht die Rede sein. Ein Umstand, den Sammer inzwischen bereut.

Dass beim BVB zwischen Matthias Sammer und Ottmar Hitzfeld bei Weitem nicht immer eitel Sonnenschein herrschte, ist kein Geheimnis. Auch in den vergangenen Jahren hatten die beiden meinungsstarken Dortmunder Helden nicht immer positive Worte füreinander übrig. Von den einstigen Dissonanzen ist allerdings wenig geblieben - im Gegenteil.

Dass er seinen Ex-Trainer als Aktiver teils auffallend offen infrage stellte, beurteilt Sammer im Gespräch mit dem "kicker" "im Nachhinein als einen Fehler" sowie als Zeichen "fehlender Souveränität". Er habe damals zwar empfunden, was er gesagt habe, "aber es war nicht klug, es war nicht gut, es war unreif und es war nicht richtig".

In einem Interview mit dem "kicker" lässt Hitzfeld bereist 2013 keine Zweifel daran, dass der Spieler Sammer für ihn eine Herausforderung war. "Der schwierigste war sicher Matthias Sammer", erklärte der Erfolgscoach. "Matthias hatte nach jedem Sieg etwas zu bemängeln, das fand ich ein bisschen anstrengend und nervig. Man kann nicht immer alle Fehler aufzählen, sonst verliert man Selbstvertrauen."

"Irritationen" zwischen Sammer und Hitzfeld beim BVB

Auch Sammer bestätigt "Irritationen" und "Risse" in der Beziehung zu Hitzfeld. Seiner sportlichen Rolle beim BVB tat das allerdings keinen Abbruch. Wenn Europas Fußballer des Jahres 1996 fit war, stellte Hitzfeld, ungeachtet seines eigenen Egos, ihn auch auf.

Statt Hitzfeld machte allerdings sein Körper Sammer ab 1997 immer mehr Probleme. Nachdem er im Saisonverlauf schon immer wieder passen musste, leitete ausgerechnet eine Routine-Operation fünf Monate nach dem Finale der Champions League das Ende der Laufbahn des Rotschopfs ein.

Multiresistente Keime befallen Sammers Knie. Sogar das Leben des Fußball-Freigeists ist in Gefahr. Letztlich schlägt eine Behandlung mit Antibiotika zwar an, Sammer muss die Fußball-Schuhe allerdings an den Nagel hängen.