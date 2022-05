Umbruch bei Hertha BSC noch größer als gedacht?

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Wie groß wird der Umbruch bei Hertha BSC?

Dass Hertha BSC nach einer abermals extrem enttäuschenden Saison im Sommer ein Kaderumbruch ins Haus steht, ist klar. Das personelle Stühlerücken in der Hauptstadt könnte aber offenbar noch größer ausfallen als gedacht.

Endgültig vor dem Abstieg gerettet ist Hertha BSC auch vor dem 34. Spieltag der Saison 2021/2022 noch nicht. Gewinnt der VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln und verlieren die Berliner parallel ihr nächstes "Endspiel" beim BVB, so müssten die Schützlinge von Interimstrainer Felix Magath doch noch den bitteren und hochriskanten Gang in die Relegation antreten.

Wie groß der Umbruch in der kommenden Transferperiode bei der Alten Dame tatsächlich ausfällt, hängt laut "kicker" auch davon ab, ob sie sich am Ende in der zweiten Liga wiederfindet oder nicht.

Zahlreiche Wackelkandidaten bei Hertha BSC

Zahlreiche Wackelkandidaten gibt es bei Hertha BSC. Fix und auch offiziell bestätigt ist bislang lediglich der Abgang von Niklas Stark, dessen Vertrag ausläuft. Auch Lukas Klünter, Peter Pekarik und Ishak Belfodil sind Stand jetzt 2022/2023 nicht mehr an den Klub gebunden. Die Zeichen stehen auf Trennung.

Zudem, so schreibt das Fachmagazin, stehen mehrere namhafte Profis mit länger laufenden Verträgen "intern auf dem Prüfstand". Dabei soll es sich um die Torhüter Alexander Schwolow (Vertrag bis 2025) und Rune Jarstein sowie Davie Selke und Marvin Plattenhardt (alle 2023) handeln.

Hertha BSC: Wechselt Marcel Lotka doch nicht zum BVB?

Die häufig enttäuschenden Millionen-Einkäufe Lucas Tousart (2025) und Suat Serdar (2026) wären dem Bericht zufolge im Abstiegsfall definitiv weg. Zudem muss Geschäftsführer Fredi Bobic die Zukunft von gleich zehn aktuell extern angestellten Leihspielern klären, darunter Dodi Lukebakio (VfL Wolfsburg), Eduard Löwen (VfL Bochum) oder Krzysztof Piatek (AC Florenz).

Den Wechsel des aktuellen Stammkeepers Marcel Lotka nach Dortmund will Hertha BSC am liebsten rückgängig machen. Kevin-Prince Boateng winkt nach starken Leistungen als Anführer zuletzt eine Weiterbeschäftigung um ein Jahr.