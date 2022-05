Modeste vermeidet klares Bekenntnis zum 1. FC Köln

IMAGO/nordphoto GmBH / Meuter

Anthony Modeste will mit dem 1. FC Köln nach Europa stürmen

Der Verbleib von Torjäger Anthony Modeste beim 1. FC Köln ist trotz der feststehenden Qualifikation fürs internationale Geschäft weiter unklar.

Trotz der 0:1-Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg am Samstag ist der Europapokal-Traum für den 1. FC Köln in Erfüllung gegangen. Der siebte Tabellenplatz ist den Kölnern vor dem letzten Spieltag nicht mehr zu nehmen, der zur Teilnahme an der UEFA Conference League berechtigt.

Die erste Europapokal-Qualifikation seit fünf Jahren hat die Wahrscheinlichkeit auf einen Verbleib von Stürmerstar Anthony Modeste im Verein drastisch erhöht, hundertprozentige Klarheit gibt es aber immer noch nicht.

Trotz seiner herausragenden 19 Saisontore in der Bundesliga ist die Lage beim französischen Torjäger noch immer verzwickt. Der mittlerweile 34-Jährige will am liebsten einen neuen Vertrag über das Jahr 2023 hinaus beim Effzeh unterschreiben. Dieser wurde ihm allerdings noch immer nicht auf den Tisch gelegt.

1. FC Köln: So reagiert Anthony Modeste auf die Spekulationen

Sollte es nicht zur Verlängerung kommen, könnte es Modeste schon in diesem Sommer ein weiteres Mal zu einem Auslands-Abenteuer hinziehen. Schließlich soll er noch immer ein lukratives Angebot aus Saudi-Arabien auf dem Tisch liegen haben, welches ihm sechs Millionen Euro netto Jahresgehalt einbringen soll.

Modeste selbst reagierte am Wochenende wenig eindeutig auf die jüngsten Abschieds-Spekulationen. "Wer hat gesagt, dass ich den Verein verlasse? Niemand!", sagte der Angreifer - eine Aussage, die weiterhin zumindest Raum für Mutmaßungen lässt.

Anthony Modeste beim 1. FC Köln in Top-Form

Klar ist, dass der Mittelstürmer im Trikot des 1. FC Köln auch im gesetzten Fußballer-Alter noch regelmäßig Topleistungen abruft.

Unter Cheftrainer Steffen Baumgart spielt Modeste die zweitbeste Bundesliga-Saison seiner Karriere. 19 Treffer steuerte er in 31 Einsätzen für die Domstädter bei.

Seine Rekordsaison ist mittlerweile fünf Jahre her. Damals knipste Modeste 25 Mal in 34 Spielen und führte Köln in die Europa League.