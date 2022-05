Haaland-Deal wohl "unmittelbar" vor dem Abschluss

IMAGO/Blatterspiel

Der Abschied von Erling Haaland vom BVB dürfte bald bestätigt werden

Was die Spatzen rund um Borussia Dortmund seit Monaten lautstark von den Dächern pfeifen, wird wohl noch diese Woche offiziell verkündet: Erling Haaland kehrt dem BVB den Rücken und schließt sich Manchester City an.

Mit Bezug auf "Quellen aus Deutschland" vermeldet der für gewöhnlich gut informierte Transfer-Experte David Ornstein von "The Athletic", dass der Wechsel Haalands vom BVB zu Manchester City beschlossene Sache sei. Die Engländer und Haaland hätten eine abschließende Einigung bereits im vergangenen Monat erzielt, heißt es in dem Bericht vom Montag.

Beim BVB erwarte man in den "kommenden Tagen" die Mitteilung, dass der englische Meister und Tabellenführer die Ausstiegsklausel über kolportierte 75 Millionen Euro für Haaland ziehen werde, so Ornstein. Wenn alles so voranschreite wie erwartet, werde Haaland ein City-Spieler, schreibt der renommiert Journalist.

Bestätigt wird Ornsteins Information unter anderem von "Sky". Dem TV-Sender zufolge hat ManCity-Geschäftsführer Ferran Soriano seinen Amtskollegen Hans-Joachim Watzke vom BVB sogar bereits über die bevorstehende Haaland-Verpflichtung informiert. Der Deal stehe "unmittelbar" vor dem Abschluss.

BVB erhält Ablöse für Erling Haaland nicht in Raten

Der 21-jährige Norweger war im Januar 2020 trotz des Interesses anderer europäischer Spitzenklubs für 20 Millionen Euro zum BVB gewechselt, bestand damals aber auf eine ab 2022 greifende Ausstiegsklausel in Höhe von angeblich 75 Millionen Euro.

Haalands Vertrag bei den Schwarz-Gelben ist zwar noch bis Ende Juni 2024 datiert. Dass es schon vorher zu einer Trennung kommt, ist angesichts seiner überragenden Quote von 85 Toren und 23 Vorlagen in 88 Pflichtspielen für den BVB jedoch wenig verwunderlich.

Anders als häufig üblich, soll der BVB die Ablösesumme übrigens auf einmal und nicht auf Jahre verteilt in Raten erhalten. Damit würde der Borussia sicherlich auch das nötige Kleingeld zur Verfügung stehen, um schnell Ersatz zu finden.

BVB wohl vor Verpflichtung von Karim Adeyemi

Passend dazu bestätigte Sportchef Oliver Freund von Red Bull Salzburg zuletzt, dass eine Entscheidung im Poker um Karim Adeyemi bevorstehe.

Auch der designierte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl sprach von einer "zeitnahen" Entscheidung bei Haaland und Adeyemi. Die Weichen sind also eindeutig gestellt.

Das Gesamtvolumen des Haaland-Transfers soll sogar über 300 Millionen Euro liegen. Neben der Ablöse und einer astronomischen Gehaltsforderung soll auch Haalands Entourage mächtig abkassieren. Lange galt auch Real Madrid als heißer Anwärter auf einen Kauf des Torjägers.