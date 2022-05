Kurányi benennt "Schlüsselfiguren" des Schalker Aufstiegs

IMAGO/Eibner-Pressefoto

Kevin Kurányi freut sich über die Bundesliga-Rückkehr des FC Schalke

Mit seinem 3:2-Heimsieg gegen den FC St. Pauli hat der FC Schalke 04 den direkten Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga perfekt gemacht. Die Königsblauen überzeugten mit sieben Siegen aus den letzten acht Spielen und ihrer Topform zum Saison-Höhepunkt. Ex-Stürmerstar Kevin Kurányi sprach über die Erfolgsfaktoren bei seinem ehemaligen Klub.

"Für Schalke und seine Fans ist der Aufstieg enorm wichtig. Jetzt ist der Klub endlich wieder da, wo er hingehört", stellte Kurányi zunächst gegenüber der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" klar.

Der ehemalige Nationalspieler kennt den Klub aus Gelsenkirchen nur allzu gut, stürmte er doch zwischen 2005 und 2010 selbst fünf Jahre lang für den FC Schalke in der Bundesliga.

Zwei Protagonisten des Schalker Aufstiegs hob Kurányi als Schlüsselfiguren des Erfolgs hervor: Zum einen Cheftrainer Mike Büskens, der die sportliche Verantwortung Anfang März übergangsweise bis Saisonende übernommen hatte. Zum anderen Mittelstürmer Simon Terodde, der mit 29 Toren in 29 Spielen allergrößten Anteil am Aufstieg der Knappen hat.

FC Schalke: Kurányi adelt Büskens

"Mit seinen Toren war Simon ganz wichtig. Als ehemaliger Stürmer geht mir bei ihm natürlich das Herz auf", so Kurányi, der selbst in der Bundesliga 71 Mal in 162 Spielen für die Schalker getroffen hatte.

In den höchsten Tönen sprach der 40-Jährige über Erfolgstrainer Büskens: "Er ist gekommen und hat alles in die richtigen Bahnen geleitet. Mike gebührt der allergrößte Respekt."

Die Art und Weise, wie die Rückkehr in das deutsche Fußball-Oberhaus am Samstagabend klargemacht wurde, war für Kurányi ebenfalls sehr besonders: "Es war ein wilder Tag, ein wunderschönes Erlebnis. In so einem Spiel einen 0:2-Rückstand aufzuholen, ist extrem besonders", verwies er auf die herausragende kämpferische Leistung von S04 gegen den Hamburger Kontrahenten, der zur Pause schon wie der sichere Sieger aussah.