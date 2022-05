Wirbel um nächsten Balearen-Trip beim FC Bayern

IMAGO/Neis /Eibner-Pressefoto

Hasan Salihamidzic vom FC Bayern hielt sich letzte Woche auf Mallorca auf

Groß war die Aufregung beim FC Bayern, als ein Großteil des Profi-Kaders ausrechnet nach der 1:3-Niederlage beim FSV Mainz 05 zum gemeinsamen Ibiza-Trip aufbrachen. Eine Woche später kursieren die nächsten Bilder einer Balearen-Reise. Diesmal hielt sich Sportvorstand Hasan Salihamidzic auf Mallorca auf. Viele FCB-Anhänger fragen sich: Warum?

Nach Aussage des 45-Jährigen sei es bei seinem Ausflug auf die liebste Ferieninsel der Deutschen rund um den vergangenen Freitag nicht um Privatvergnügen gegangen. "Der Aufenthalt hatte ausschließlich berufliche Gründe", betonte Salihamidzic gegenüber "Bild".

Der Zeitpunkt, ausgerechnet nachdem es nur wenige Tage zuvor Wirbel um den Ibiza-Trip der Spieler gegeben hatte und kurz vor dem Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart (2:2), wirkt von außen betrachtet zumindest unglücklich.

Vor allem, da "Bild" auch Videomaterial veröffentlichte, welches Salihamidzic bei einem Club-Besuch tanzend mit einer jungen Frau zeigte. Erst um zwei Uhr morgens habe der Bayern-Manager die Location verlassen.

Zuletzt hatte das Blatt die Trennung Salihamidzics von seiner langjährigen Partnerin Esther Copado vermeldet.

FC Bayern: Treffen mit zwei Spielerberatern?

Bei den beruflichen Gründe, die der Sportvorstand des deutschen Rekordmeisters nannte, handelte es sich laut dem Medienbericht um zwei Treffen mit wichtigen Spielerberatern.

Zum einen soll sich Salihamidzic mit Fali Ramadani getroffen haben, der beispielsweise Leroy Sané zu seinen Klienten zählt.

Außerdem soll es zu einem Treffen mit Björn Bezemer gekommen sein. Dieser ist Spieleragent bei der Agentur "ROOF", die unter anderem Serge Gnabry und auch Konrad Laimer von RB Leipzig betreut.

Um den 24-jährigen Österreicher hatte es in den letzten Wochen vermehrt Spekulationen gegeben, Er wird auch beim FC Bayern gehandelt.

Nur einen Tag nach seiner Ankunft auf Mallorca reiste Salihamidzic zurück nach München. Am Sonntagnachmittag war er beim Stuttgart-Spiel wieder vor Ort in der Allianz Arena und feierte gemeinsam mit der Mannschaft des FC Bayern im Anschluss die zehnte Meisterschaft in Folge.