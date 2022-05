Dortmund angelt sich Torwarttalent

Revierfoto via www.imago-images.de

U17-Trainer Sebastian Geppert vom BVB bekommt Zuwachs für die neue Saison

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund treibt seine Planungen im Nachwuchsbereich weiter voran. Der BVB schnappte sich nun ein Torwarttalent aus Dänemark.

Das Halbfinale um die deutsche U17-Meisterschaft hat in dieser Saison erstmals seit 2014 ohne Dortmunder Beteiligung stattgefunden. Am Ende krönte ausgerechnet Revier-Rivale Schalke 04 eine bärenstarke Saison und gewann den Meistertitel im Finale gegen den VfB Stuttgart nach Elfmeterschießen.

Für die kommende Saison will sich der BVB nun personell besser aufstellen. Für den Platz zwischen den Pfosten erhalten die Dortmunder den dänischen Torhüter Gustav Aabro. Das berichtet "Ruhr Nachrichten".

Der gerade einmal 15-Jährige hat bei der Borussia einen Langzeitvertrag bis 2025 unterzeichnet. Sobald er im Sommer seinen 16. Geburtstag feiert, stößt er zum Team von U17-Coach Sebastian Geppert.

Kaderplatz beim BVB wird im Sommer frei

Der Platz wird frei, da der bisherige U17-Keeper Marlon Zacharias zur U19 hochrückt, wo er mit Marian Kirsch um den Stammplatz kämpfen wird. Kirsch war im vergangenen Sommer von Hannover 96 verpflichtet worden. U19-Keeper Silas Ostrzinski wiederum geht zur Dortmunder U23 und spielt somit künftig in der 3. Liga.

Der Däne Gustav Aabro wurde bislang in der Jugendabteilung von Zweitligist Lyngby BK ausgebildet. Für die U16-Nationalmannschaft durfte der Youngster im vergangenen April beim 3:1 gegen die Schweiz debütieren. Bei Lyngby kam er bereits bei der U19 zum Einsatz.

Die Dortmunder U17 hatte am Ende der Saison 2021/22 lediglich den enttäuschenden vierten Platz in der Bundesliga West belegt. "Das hatten wir vor Saisonbeginn ins Kalkül gezogen, das soll sich aber in der kommenden Spielzeit nach Möglichkeit nicht wiederholen", so Lars Ricken, der Direktor des Nachwuchs-Leistungszentrums, zuletzt gegenüber Vereinsmedien.