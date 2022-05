Matthäus kritisiert Salihamidzics Mallorca-Trip

Jan Woitas, APA

Lothar Matthäus spielte lange Jahre für den FC Bayern

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus und Hasan Salihamidzic, Sportvorstand des FC Bayern, sind im Verlauf der Saison mehrmals aneinander geraten. Nun machte der TV-Experte erneut mit kritischen Worten auf sich aufmerksam.

Lothar Matthäus gehört in dieser Saison zu den größten Kritikern des FC Bayern. Immer wieder im Fokus des Weltmeisters von 1990: Die Arbeit von Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der federführend für die Transfers des deutschen Rekordmeisters ist. Erst kürzlich zeigte sich bezüglich Bayerns Transfer-Strategie Matthäus äußerst irritiert.

Nun störte sich Matthäus erneut an Salihamidzic, diesmal allerdings aufgrund einer umstrittenen Reise. "Erst war die Mannschaft nach einer peinlichen Vorstellung in Mainz auf Ibiza und nun wird der Sportvorstand zu sehr später Stunde auf der Tanzfläche in einer Disco auf Mallorca abgelichtet. Das ist leider schon wieder total unglücklich", schrieb der 61-Jährige in seiner "Sky"-Kolumne.

Matthäus, selbst nach eigener Angabe "kein Kind von Traurigkeit", könne zwar verstehen, dass Salihamidzic "ein wenig Ablenkung vom Alltag möchte". Er könne es aus eigener Erfahrung nachvollziehen, "wie sich sportliche Kritik oder private Herausforderungen anfühlen".

Lothar Matthäus vermisst die "Bayern-DNA"

Salihamidzic sei "ein hochrangiger Repräsentant des FC Bayern München und wenn er aus beruflichen Gründen zwei Tage vor dem Spiel gegen Stuttgart nach Mallorca muss, um sich mit wichtigen Beratern zu treffen, dann ist das bis hierhin völlig in Ordnung". Allerdings: "Gegen zwei Uhr die Tanzfläche einer Diskothek zu verlassen, ist in seiner Position und der aktuellen Gemengelage nicht ideal."

Matthäus habe "beim FC Bayern aktuell den Eindruck, dass man die Dinge auf allen Ebenen einfach laufen lässt". Seine Kritik: "Das ist nicht die Bayern-DNA, die ich kenne und ich vermisse das zutiefst".