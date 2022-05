Wegen Terzic: Matthäus sieht in Kehls Worten "viel Wahres"

IMAGO/H. Langer

Sebastian Kehl steigt beim BVB zum Sportdirektor auf

Sebastian Kehl tritt bei Borussia Dortmund bald in die Fußstapfen von Sportdirektor Michael Zorc. Die jüngsten Transfers von Niklas Süle (FC Bayern) und Nico Schlotterbeck (SC Freiburg) hatte der Ex-Kapitän bereits federführend verantwortet. Doch eine jüngste Aussage über die Zukunft von BVB-Cheftrainer Marco Rose fällt ihm nun vor die Füße.

Sebastian Kehl hat sich keinen Gefallen damit getan, dass er dem Dortmunder Trainer Marco Rose öffentlich die absolute Unterstützung verwehrte. Er gehe, Stand heute, "davon aus", dass Rose im Amt bleibe, so Kehl am vergangenen Wochenende zu "Sky". Eine Aussage, die reichlich Raum für Interpretationsspielraum ließ.

"Rückendeckung sieht anders aus", befand auch Lothar Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne, "und das weiß und wusste auch Kehl, als er antwortete. Er ist clever, schlau und kennt das Geschäft sehr gut. Nicht umsonst haben ihm die Bosse diesen Posten anvertraut". Es komme im Fußball "auf jedes Wort an", das dürfe Kehl "nicht neu" sein.

Der bis zum Saisonende als Lizenzspielerleiter tätige Kehl räumte tags drauf bei "Sport1" ein, dass seine Aussage "total unglücklich formuliert" war und fügte unmissverständlich hinzu: "Ich kann klar sagen, dass ich mit Marco die kommende Saison plane."

Rose wird beim BVB mit Terzic verglichen

Matthäus kritisierte dennoch: "So was darf ihm nicht passieren. Das war fahrlässig und blauäugig. Es ist ja bekannt, dass BVB-Berater Matthias Sammer ein großer Fan von Edin Terzic ist, Rose kritisch sieht und Boss Watzke viel auf Sammers Urteil gibt. Umso klarer wird dadurch, dass Kehl diesen Satz nicht einfach nur aus Versehen von sich gegeben hat, sondern viel Wahres in ihm steckt."

Durch Kehls Aussagen stünde Rose in der kommenden Saison nun noch mehr unter Druck, als ohnehin schon, mutmaßte Matthäus außerdem. Denn: Der Vergleich mit Edin Terzic, der nach seinem Interimsjob in der Vorsaison beim BVB als Technischer Leiter arbeitet, sei noch immer in den Köpfen.

Zwar habe Terzic "ein paar Wochen gebraucht, um die Mannschaft zu gutem Fußball zu führen, es aber dann richtig gut gemacht. Hinzu kommt, dass er ein BVB-Mann durch und durch ist, ihn die Fans lieben".