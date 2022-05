Früherer Frankfurt-Star weiter im Visier des BVB

unknown

Sébastien Haller (l.) wird mit dem BVB in Verbindung gebracht

Für die Defensive hat Borussia Dortmund bereits in Niklas Süle vom FC Bayern und Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg zwei deutsche Nationalspieler verpflichtet. In Karim Adeyemi wird Berichten zufolge ein dritter DFB-Star bald für die Offensive folgen. Einen direkten Nachfolger für Erling Haaland hätte der BVB dann aber noch nicht verpflichtet. Ein Ex-Bundesliga-Stürmer passe da schon eher ins Beuteschema.

Borussia Dortmund wird in diesem Sommer aller Voraussicht nach Transfer-Einnahmen in Höhe von mindestens rund 75 Millionen Euro generieren. Diese Summe bringt allein der Wechsel von Erling Haaland mit sich, der wohl bei Manchester City anheuern wird.

Jene Summe will der Revierklub offenbar direkt in den Kader investieren: Niklas Süle kommt ablösefrei vom FC Bayern, für Nico Schlotterbeck werden Berichten zufolge 20 Millionen Euro fällig. Sollte der BVB auch Flügelstürmer Karim Adeyemi von RB Salzburg unter Vertrag nehmen können, kämen rund 30 weitere Millionen Euro hinzu. Bliebe noch Geld für einen echten Mittelstürmer.

Laut "WAZ" traut der BVB dem ehemaligen Frankfurter Sébastien Haller zu, künftig in die Fußstapfen von Erling Haaland zu treten. Der Ivorer befinde sich auf einer Liste mit potenziellen Transfer-Zielen, dort werde er schon seit geraumer Zeit geführt.

Demnach war Haller schon ins Dortmunder Visier geraten, als dieser noch für die Eintracht auflief. Damals kam ein Wechsel aber aufgrund der zu hohen Ablöseforderung nicht zustande. Premier-League-Klub West Ham United überwies 2019 schließlich satte 50 Millionen Euro für den heute 27-Jährigen.

Drei Top-Talente auf der Liste des BVB

Anderthalb Jahre später ging er für die Hälfte des Betrags zu Ajax Amsterdam, wo er erneut zum Top-Torjäger avancierte: In 2021/22 kommt der zwölffache Nationalspieler der Elfenbeinküste auf 20 Tore und sieben Vorlagen in der Eredivisie. Beeindruckend zudem seine elf Tore in acht Champions-League-Partien - darunter die zwei Treffer gegen den BVB in der Gruppenphase.

Sein Preis ist nun nach "WAZ"-Informationen zwar wieder angestiegen, sei aber dennoch für die Borussia "bezahlbar". Vertraglich ist Haller in Amsterdam noch bis 2025 gebunden.

Auf der besagten Liste der möglichen Haaland-Nachfolger befinden sich demnach zudem einige jüngere Spieler, die in Dortmund den nächsten Schritt machen könnten: Benjamin Sesko (RB Salzburg) sei dort ebenso zu finden wie Adam Hlozek (Sparta Prag) und Hugo Ekitike (Stade Reims).