Watzke über Haalands Abschied: "Spieler kommen und gehen"

Dennis Ewert/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Hans-Joachim Watzke äußerte sich zur Causa Erling Haaland

Die Vollzugsmeldung beim Wechsel Erling Haalands von Borussia Dortmund zu Manchester City steht unmittelbar bevor. Nach Empfinden von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke gab es in der jüngeren Vereinsgeschichte aber schon emotionalere Abschiede.

Der Geschäftsführer der Dortmunder ist optimistisch, auch in der Zeit nach Erling Haaland ein schlagkräftiges und erfolgshungriges BVB-Team auf den Rasen schicken zu können.

"Wir spielen seit 113 Jahren Fußball in Dortmund und 111 Jahre davon haben wir das ohne Erling Haaland getan", stellte Watzke in einem Gespräch mit dem US-Sender "CNN" klar. Dieses wurde bereits am 26. April geführt, aber erst am Montagabend veröffentlicht.

Passend dazu machten Berichte dir Runde, Haaland solle in Kürze von Manchester City als Neuzugang präsentiert werden. Der Medizin-Check sei bereits absolviert. Die Sky Blues werden demnach die Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro ziehen und den 21-Jährigen mit einem exorbitanten Gehalt auf die Insel locken.

BVB-Boss Watzke blieb zuletzt betont gelassen, ist es sein Klub doch aus den Vorjahren längst gewohnt, mit den Verkäufen oder ablösefreien Wechsel seiner Top-Spieler umzugehen.

"Wir hatten Robert Lewandowski und er hat uns 2014 verlassen. Aber wir haben 2015, 2016 und 2017 Fußball gespielt und spielen es bis heute", erklärte der 62-Jährige, der weiter anführte: "Dann kam Pierre-Emerick Aubameyang und dann Erling Haaland und Sie können sicher sein - falls Erling sich entscheiden sollte, uns zu verlassen - werden wir zu 100 Prozent den nächsten finden."

Erling Haaland erzielte 85 Tore für den BVB

Trotz der Weltklasse-Leistungen des Norwegers in den letzten zweieinhalb Jahren im BVB-Trikot ließ Watzke im Gespräch mit dem US-Sender erkennen, dass ihn der nahende Abschied der Tormaschine emotional nicht so sehr anfasst, wie es in der Vergangenheit schon bei anderen Stars der Fall gewesen war.

"Es war sehr emotional für mich, als mir Mats Hummels 2016 gesagt hat, dass er den Klub nach sieben oder Jahren verlassen wird, weil es eine lange Zeit war und wir eine sehr spezielle Beziehung hatten. Aber manchmal sind Spieler nur ein, zwei, drei Jahre beim BVB und die Emotionen gehen nicht so tief. Und im Fußball ist es normal, dass Spieler kommen und gehen, wenn sie wollen", meinte Watzke betont sachlich.

Die Zeit Haalands beim BVB ist dennoch eine absolute Erfolgsgeschichte: Im Januar 2020 für 20 Millionen Euro Ablöse von RB Salzburg in die Bundesliga gewechselt, traf der Mittelstürmer insgesamt 85 Mal in 88 Pflichtspiel-Einsätzen für Borussia Dortmund.