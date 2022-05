Schröder versichert Schalker Demut nach Aufstieg

IMAGO/UWE KRAFT

Rouven Schröder und der FC Schalke sind wieder erstklassig

Nach einem Jahr Zweitklassigkeit ist der FC Schalke zurück in der Bundesliga. Manager Rouven Schröder versichert, dass die Königsblauen aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt haben - und erstmal kleine Brötchen backen wollen.

Es gibt wohl keinen Aufsteiger, der den Klassenerhalt nicht als oberstes Ziel ausgibt. Und obwohl die eigenen Fans insgeheim sicher auf mehr hoffen, wird auch der FC Schalke das sportliche Überleben im Oberhaus als Priorität ausrufen.

"Wir werden unsere Demut nicht verlieren, das kann ich sagen", versicherte Schalkes Sportchef Rouven Schröder im "Sport Bild"-Interview, dass die Knappen nach der Rückkehr in die Bundesliga eine neue Bescheidenheit an den Tag legen werden.

Für den Klub gehe es zunächst um den Klassenerhalt. Danach wollen sich Schröder und Co. "nach und nach wieder in der Bundesliga etablieren", sagte der Manager, der das Comeback-Jahr im Oberhaus als "große Herausforderung" bezeichnete, auf die sich der FC Schalke "gut vorbereiten" werde.

Schröder dankt Schalker Mitarbeitern

Schröder selbst stand in der jetzt endenden Saison mehr oder weniger selbstverschuldet ebenfalls im Blickfeld der Öffentlichkeit, schließlich entschloss er sich dazu, Ex-Trainer Dimitros Grammozis während der Rückrunde vor die Tür zu setzen. Allerdings weiß auch Schröder, dass der Aufstieg ohne Grammozis' Arbeit vielleicht nicht möglich gewesen wäre.

"Dimi hat die Mannschaft über große Teile der Saison betreut und mit seinem Trainerteam Anteil an diesem Erfolg", sagte Schröder über den Ex-Coach der Knappen. Büskens und dessen Trainerteam sei er derweil "unendlich dankbar", betonte der Manager.

Lobende Worte richtete Schröder auch an die vielen Menschen, die im Hintergrund am Wiederaufstieg gewerkelt haben: "Was die Mitarbeiter investiert haben, um nach dem Abstieg wieder aufzustehen und den Wiederaufstieg zu schaffen – ein riesiges Kompliment!"

Komplimente verteilte der Manager natürlich auch an Aufstiegsheld Simon Terodde, der mit seinen 29 Toren den vielleicht größten Anteil an der Bundesliga-Rückkehr hat: "Wenn man sieht, wie er jedes Trainingstor bejubelt, wie er in jeder Sekunde 100 Prozent gibt – das ist eine Freude für jeden Schalker."