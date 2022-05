Magaths Psycho-Tricks bei Hertha BSC aufgedeckt

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Felix Magath (M.) will seinem Ruf als Retter bei Hertha BSC gerecht werden

Durch die jüngste Heimniederlage ist Hertha BSC einen Spieltag vor Schluss noch immer nicht gerettet. Sollte der VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln gewinnen und die Berliner zeitgleich beim BVB unterliegen, müsste die Alte Dame in die Relegation. Trainer Felix Magath will das unbedingt verhindern - und setzt dafür auf Psycho-Tricks.

Mit der Erfahrung von 68 Lebensjahren geht Felix Magath die derzeitige Drucksituation bei Hertha BSC anders an als viele seiner Kollegen. Anstatt in Panik zu verfallen, baut der Altmeister offenkundig auf einige Prinzipien, die ihm im Laufe seiner Karriere schon häufiger geholfen haben. "Sport Bild" hat vier davon nun aufgedeckt.

So soll Magath durchaus abergläubig sein und das Training dementsprechend aufziehen. Bedeutet: Nach Siegen bleiben die Automatismen bestehen, nach Niederlagen wird alles verändert. Daher soll die Mannschaft in Dortmund keinesfalls in dem dunkelblauen Auswärts-Trikot auflaufen, das sie zuletzt bei der 1:2-Pleite gegen Mainz trug.

Ein weiterer Kniff von Magath ist es, ausschließlich extern Druck auszuüben. Sein Ansatz, den FC Bayern im Vorfeld des Stuttgart-Spiels an der Ehre zu packen, indem er die Ibiza-Reise des Rekordmeisters thematisiert, war demnach kühl kalkuliert, intern habe er darüber kein Wort verloren. Der Fokus der Spieler soll bei sich bleiben.

Magaths dritter Trick ist so simpel wie effektiv: Da die Trainer-Koryphäe von seinen Schützlingen volle Aufmerksamkeit erwartet, soll er in Besprechungen regelmäßig unvermittelt Spieler einzeln ansprechen und um ihre Meinung zum jeweiligen Thema bitten. So würden ihre Sinne geschärft, keiner könne abschalten.

Zu guter Letzt kommt Magaths Maxime, Spieler nur auf ihrer besten Position einzusetzen. Auf Experimente habe der langjährige Profi keine Lust, am Ende zähle für ihn einzig, wie jeder Einzelne seine jeweilige Rolle ausfüllt und darüber hinaus der läuferische Einsatz. Wer sich nicht an die Vorgaben hält, fliegt aus dem Team - oder gar aus dem Kader.