Ex-Klubs von Haaland verdienen am Transfer mit

IMAGO/David Inderlied

Erling Haaland wechselt vom BVB zu Manchester City

Der Wechsel von Erling Haaland zu Manchester City ist mittlerweile beschlossene Sache. Borussia Dortmund kassiert für den Torjäger eine hohe Millionen-Summe. Jedoch darf sich wohl nicht nur der BVB auf satte Einnahmen freuen.

Wie die norwegische Zeitung "Verdens Gang" berichtet, stehen Haalands Jugendklub Bryne FK 1,6 Prozent der Ablösesumme zu. Das Blatt rechnet vor, dass sich der Verein somit auf umgerechnet 1,2 Millionen Euro einstellen darf.

Allerdings bezieht sich "Verdens Gang" dabei auf die zuletzt immer wieder kolportierten 75 Millionen Euro, die der BVB angeblich von Manchester City erhält.

Nach Informationen von "The Athletic" soll sich die in der Ausstiegsklausel festgeschriebene Ablösesumme aber "nur" auf 60 Millionen Euro belaufen. In diesem Fall würde Bryne FK rund 960.000 Euro einnehmen.

"Außerordentliche Einnahmen" für Haalands Jugendklub

"Wir erzielen außerordentliche Einnahmen. Es gibt Millionen, die für uns ein reiner Gewinn sein werden. Der Verein will das Geld langfristig einsetzen", wird Bryne-Manager Hans-Oyvind Sagen von "Verdens Gang" zitiert.

Nach Angaben der Tageszeitung muss das Geld spätestens 30 Tage nach dem Abschluss der Überweisung auf dem Konto sein.

Neben Bryne FK verdient Molde FK wohl ebenfalls am Haaland-Transfer mit. Demnach bekommt der norwegische Erstligist, bei dem der 21-Jährige vor seinem Wechsel zu RB Salzburg spielte, ein Prozent des Betrags.

Wie viel kassiert der BVB wirklich für Haaland?

Wie Borussia Dortmund am Dienstagnachmittag in einer Ad-hoc-Mitteilung erklärte, rechnet die BVB-Geschäftsführung durch den Haaland-Transfer mit einem "positiven Effekt auf die Ergebniskennzahlen für das Geschäftsjahr 2022/2023 in einer Größenordnung von rund 35 bis 40 Millionen Euro".

Laut "WAZ" ist der genannte Betrag aber nicht gleichbedeutend mit der Ablösesumme. Schließlich müssen von dem durch Manchester City überwiesenem Geld noch Steuern, Beraterhonorare sowie weitere Verrechnungen abgezogen werden.