Berater verrät Details über Sabitzer-Treffen

IMAGO/Revierfoto

Marcel Sabitzer spielt beim FC Bayern keine tragende Rolle

Die erste Saison im Trikot des FC Bayern lief für Marcel Sabitzer enttäuschend. Der Österreicher kam als Führungsspieler aus Leipzig, war in München aus verschiedenen Gründen aber nicht mehr als Ergänzungsspieler. Seine Zelte an der Isar abbrechen will er deswegen aber noch nicht.

Am Dienstag trafen sich Marcel Sabitzer und Berater Roger Wittmann mit den Verantwortlichen des FC Bayern zu einem klärenden Gespräch. "Wir haben aufgeklärt, warum die Saison von Marcels Seite nicht zufriedenstellend war", sagte Wittmann später gegenüber "Sky" zu dem Treffen.

Die Parteien hätten letztlich festgestellt, "dass Marcel in der neuen Saison einen Neuangriff startet und probiert, die Leistung abzurufen, die er auch in Leipzig gezeigt hat", deutete Wittmann an, dass sein Klient auch in der kommenden Spielzeit das Trikot des Rekordmeisters tragen wird. Er glaube, dass zwischen dem Klub und "seinem" Spieler nun "alles aufgeräumt" sei, ergänzte der Berater.

Ob Sabitzer "zu 100 Prozent" auch in der nächsten Saison das Trikot der Münchner tragen wird, vermochte allerdings auch Wittmann nicht zu sagen. "Im Fu0ball sollte man heute nicht über morgen reden", erklärte der Berater vielsagend.

Dass die Saison 2021/22 für den Österreicher nicht nach Wunsch gelaufen ist, liegt auf der Hand. Das bestätigte auch Wittmann. "Er ist unzufrieden mit der ganzen Situation", so der Berater: "Sein Auftrag ist, wieder neu anzugreifen."

Warum hat sich Sabitzer beim FC Bayern nicht durchgesetzt?

Warum sich Sabitzer noch nicht in München durchsetzen konnte, hat laut Wittmann mehrere Gründe. Da wäre zum einen die Verletzung des Mittelfeldspielers, der gegen Ende 2021 rund einen Monat ausfiel. Problematisch war in den Augen des Beraters zudem, dass Sabitzer "Bayern in einer Situation erwischt hat, die auch nicht die allerbeste war. Da müssen sie jetzt alle gemeinsam raus", meinte Wittmann.

Sein Schützling sei natürlich ein Gewinner, weil er seinen ersten Bundesliga-Titel einfuhr, aber "das war nicht der Titel, den er gewinnen wollte. Er will aktiv sein. Er will diese Führungsrolle haben", betonte Wittmann, dass Sabitzer nach Höherem strebt.