Ballack wirft BVB und Co. im Titelkampf Mutlosigkeit vor

IMAGO

Wünscht sich vom BVB mehr Angriffslust gegenüber dem FC Bayern: Michael Ballack

In den vergangenen Jahren herrschte im Titelkampf der Bundesliga zumeist Langeweile. So sehr sich ambitionierte Klubs wie der BVB oder RB Leipzig auch streckten, am Ende führte kein Weg am FC Bayern vorbei. Der frühere Münchner Michael Ballack vermisst bei den Konkurrenten des Rekordmeisters die Angriffslust.

Seit zehn Jahren hat der FC Bayern quasi ein Abonnement auf die Meisterschale. Egal unter welchem Trainer und mit welcher Mannschaft - der Klub war in Deutschland das Maß aller Dinge.

Nach Meinung von Michael Ballack ist die Münchner Dominanz einerseits die logische Folge der guten Arbeit an der Säbener Straße, andererseits aber auch durch fehlenden Mut an anderen Standorten begründet.

Er sehe "auf absehbare Zeit nach jetzigem Stand wohl niemanden", der dem FC Bayern in den kommenden fünf Jahren auf nationaler Ebene gefährlich werden könnte, erklärte der ehemalige Kapitän der Nationalmannschaft.

Dabei gehe es "nicht nur um die Klasse der einzelnen Spieler, sondern auch um die Frage: Was leben alle im Verein für ein Anspruchsdenken vor? Bin ich als Klub bereit, Druck auf mich zu nehmen, um die großen Ziele zu erreichen? Oder mache ich mich klein?", so Ballack, dem die anderen Teams zu brav sind.

"Wenn ich jetzt über Verfolger wie Dortmund oder Leipzig spreche, würde ich mir von ihnen schon ein wenig mehr Kampfansagen Richtung Bayern wünschen. Wir sind im Fußball in einer Leistungsgesellschaft, da muss es erlaubt sein, große Ziele formulieren zu dürfen", stellte der 45-Jährige klar.

Ballack prophezeit FC Bayern Probleme durch "alternde Spieler"

Allerdings sieht Ballack auch den FC Bayern nicht frei von Sorgen. Seinem Ex-Arbeitgeber prophezeit er in Kürze einen größeren Umbruch.

"Klar wird es beim FC Bayern aus Altersgründen einige Veränderungen geben. Das wird eine Herausforderung für die Verantwortlichen, genau abzuwägen: Mit wem plane ich weiter?", merkte der langjährige Mittelfeld-Star an.

Aktuelle Leistungsträger wie Manuel Neuer und Robert Lewandowski seien schließlich "alternde Spieler", die "in naher Zukunft ein Problem darstellen" könnten, warnte Ballack: "Denn meistens verliert ein Spieler mit zunehmendem Alter etwas an Qualität."