Der wohl brisanteste Start eines Sportdirektors

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Sebastian Kehl tritt beim BVB künftig aus dem Schatten von Michael Zorc

Sebastian Kehl hat in über 20 Jahren bei Borussia Dortmund bereits viel erlebt. In der Sommerpause steigt der Ex-Kapitän zum Sportdirektor des BVB auf. Doch obgleich Kehl offiziell noch gar nicht übernommen hat, ist der 42-Jährige längst mitten drin im Geschäft. Sein verfrühter Start in den Job ist obendrein äußerst turbulent.

Am 1. Juli beginnt bei Borussia Dortmund eine neue Zeitrechnung: Michael Zorc hört als Sportdirektor der Borussia auf. Zorc verbrachte die vergangenen 43 Jahre bei den Schwarz-Gelben, mit ihm verliert der Revierklub die wohl größte Säule im sportlichen Bereich der letzten Jahrzehnte.

Der 58-Jährige, der nach einer Auszeit künftig womöglich in den Aufsichtsrat des BVB rücken könnte, hat sein Erbe behutsam aufgebaut: Sebastian Kehl, der seit rund vier Jahren als Leiter der Lizenzspielerabteilung genaueste Einblicke in Transfers und Vertragsgespräche gewann, wird seinen Posten übernehmen. Der BVB stattete ihn mit einem Dreijahresvertrag aus.

Doch wenngleich jenes Arbeitspapier erst mit der neuen Spielzeit greift, musste Kehl schon in den vergangenen Monaten viel Verantwortung übernehmen. Ob bei TV-Auftritten, Interviews oder in Transfer-Angelegenheiten: Michael Zorc überließ seinem Zögling mehr und mehr das Feld.

Angesichts der vielen, mitunter heiklen, Themen bei der Borussia hätte sein Start vor dem Start nicht brisanter sein können.

Kehl wird nach Aussagen von Haaland deutlich

Da wäre zum einen das Dauerthema Erling Haaland, das den BVB seit Monaten beschäftigt. Einerseits musste Kehl der Öffentlichkeit und den eigenen Fans glaubhaft verkaufen, dass der Klub um einen Verbleib des besten Angreifers kämpft.

Andererseits musste er die vielen Spekulationen über dessen Wechsel zu anderen Vereinen wegmoderieren. Und da Haaland medial im Zentrum des Interesses stand, wurde eben auch der Umgang des BVB mit dem Spieler umso stärker beleuchtet.

Für größten Wirbel hatte indes Haaland selbst gesorgt, als er Mitte Januar vor laufender Kamera behauptete, er fühle sich vom Verein unter Druck gesetzt. Beim BVB holten diese Aussagen gleich das ganze Führungstrio, bestehend aus Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Michael Zorc und eben Sebastian Kehl aus der Deckung. Unisono bestritten sie Forderungen des Klubs, Haaland müsse sich zeitnah für oder gegen die Borussia entscheiden.

Kehls Worte waren nicht minder klar als die der Bosse: Haalands Ausführungen entbehrten "jeder Grundlage", so der heranwachsende Sportdirektor.

Drei Top-Transfers zum Start beim BVB

Zum anderen war es an Kehl, gleichzeitig den fälligen Kader-Umbruch voranzutreiben - der wiederum nur dank der Millionen aus dem Haaland-Transfer zu stemmen ist. Das vorläufige Ergebnis: Zur neuen Saison kommen gleich drei deutsche Nationalspieler, die sich jeweils trotz anderer Angebote für Dortmund entschieden. Nach Aussagen des BVB seien diese gar besser dotiert gewesen.

Erst gelang dem Vizemeister mit der ablösefreien Verpflichtung von Bayern-Verteidiger Niklas Süle ein regelrechter Coup. Dann überzeugte man seinen DFB-Kollegen Nico Schlotterbeck, der für kolportierte 20 Millionen Euro aus Freiburg kommt. Jüngster Transfer-Erfolg ist Karim Adeyemi, der für angeblich rund 30 Millionen Euro von RB Salzburg verpflichtet wird.

Wie sehr diese Transfers die Handschrift von Sebastian Kehl vorweisen, daraus machte der neue starke Mann beim BVB kein Geheimnis. "Die Transfers, die gemacht werden, sind meine Transfers", hatte Kehl zuletzt bei "Sport1" verraten und damit zugleich sein eigenes Profil als neuer Kaderschmied geschärft. Dies sei nun seine "Phase", er war "in alle Prozesse bei Michael Zorc eingebunden".

Klar ist: Die Fußstapfen seines Mentors Zorc sind riesig. Dieser lotste nicht zuletzt Spieler wie Haaland, Sancho, Dembélé, Aubameyang oder Pulisic zum BVB, um anschließend satte Transfererlöse zu generieren. Der einstige Mittelfeldspieler ist bestens vernetzt im Fußballgeschäft, bei Beratern und Klubverantwortlichen gilt er als geschätzter Verhandlungsführer.

Kehl manövriert sich in die Bredouille

Zorc baute sich auch in der öffentlichen Wahrnehmung eine Reputation auf, war er doch Haupt-Ansprechpartner für alle sportlichen Prozesse. Wie sehr Kehl in diese exponierte Rolle als Verantwortlicher des zweitgrößten deutschen Fußballvereins noch wachsen muss, zeigte sich zuletzt allzu deutlich bei der Frage nach der Zukunft des Cheftrainers.

Nach einer Saison ohne Titel und mit teils blamablen Auftritten in den internationalen und nationalen Pokalwettbewerben steht Marco Rose unter Druck. Kehl befeuerte diesen Eindruck gar, indem er bei "Sky" ein klares Bekenntnis zu Rose vermied. Er "gehe davon aus", dass der BVB mit dem Ex-Gladbacher weiter macht, auch auf Nachfrage folgte keine Klarstellung.

Diese folgte dann tags darauf in der Sendung "Doppelpass", als Kehl zurückruderte: "Ich kann klar sagen, dass das total unglücklich formuliert war von mir. Das war keine Absicht." Er plane mit Rose die Vorbereitungen auf die neue Saison. Klar ist, dass Sebastian Kehl jene Fehler in der Außendarstellung ab dem 1. Juli tunlichst wird vermeiden müssen.

Ungeachtet dessen ist der dreifache deutsche Meister laut einer sport.de-Umfrage der richtige Mann: 85 Prozent der User sind der Meinung, Kehl sei der ideale Kronprinz. Seine Arbeit vor dem eigentlichen Start als Sportdirektors dürfte großen Anteil an dieser Wahrnehmung haben.

Gerrit Kleiböhmer