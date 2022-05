Aufstiegs-Geldregen! Schalke plant mit 30 Mio. Euro mehr

IMAGO/Revierfoto

Der FC Schalke spielt nächste Saison wieder in der Bundesliga

Nach nur einem Jahr in der Zweitklassigkeit ist dem FC Schalke 04 die umjubelte Rückkehr in die Fußball-Bundesliga geglückt. Nicht nur sportlich, auch finanziell scheint die Talsohle bei den Gelsenkirchenern damit endgültig durchschritten. In der kommenden Saison stehen Schalke nach einer neuesten Rechnung mindestens 30 Millionen Euro mehr zur Verfügung.

Wie die "Sport Bild" vorrechnete, winkt dem Aufsteiger ein warmer Geldregen für die Spielzeit 2022/2023. Alleine die Einnahmen aus den TV-Verträgen sollen in der kommenden Saison um rund 20 Millionen Euro ansteigen.

Zum Zweiten wurde auch mit den wichtigsten Schalker Sponsoren vertraglich festgelegt, dass die Zahlungen im Falle der Bundesliga-Rückkehr deutlich erhöht werden. Hier darf S04 mit rund zehn Millionen Euro Mehreinnahmen im Vergleich zu dieser Saison rechnen.

Laut dem Magazin beträgt das Budget des FC Schalke 04 für seine Comeback-Saison im deutschen Fußball-Oberhaus damit knapp 38 Millionen Euro. Zum Vergleich: Der derzeitige Vorletzte Arminia Bielefeld hatte in dieser Saison einen 25-Millionen-Euro-Etat zur Verfügung.

FC Schalke 04 hofft auf zehn Millionen Euro für Malick Thiaw

Den deutlich erhöhten Einnahmen steht allerdings auch ein großer Mehraufwand in Sachen Gehaltszahlungen gegenüber. Nahezu alle Verträge der Lizenzspieler wurden im letzten Jahr abhängig von der Spielklasse geschlossen. Heißt im Klartext: Im Durchschnitt sollen die Gehälter auf Schalke für die bevorstehende Bundesliga-Saison um rund 35 Prozent ansteigen, wie es in der "Sport Bild" heißt.

Um noch mehr Geld für den Bundesliga-Kader zur Verfügung zu haben, wird es auf Schalke wohl noch den einen oder anderen Spieler-Verkauf geben.

Ganz oben auf dem Zettel steht hier Abwehr-Juwel Malick Thiaw. Die mögliche Ablösesumme von rund zehn Millionen Euro ist für die Knappen zu attraktiv, als dass sie eine solche Offerte für ihren wertvollsten Spieler würden ausschlagen können. Wohin es den Innenverteidiger ziehen könnte, ist aber noch gänzlich unbekannt.