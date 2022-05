Medien: Werder baggert an Premier-League-Star

Ashley Western via www.imago-images.de

Pascal Groß ist im Visier von Werder Bremen

Zwar ist die Rückkehr von Werder Bremen in die Fußball-Bundesliga noch nicht in trockenen Tüchern. Dennoch ist der Verein von der Weser an einem deutschen Spieler aus der Premier League interessiert.

Pascal Groß, der aktuell für Brighton & Hove Albion in Englands höchster Spielklasse aufläuft, soll in der kommenden Saison das Mittelfeld der Bremer verstärken.

Groß feierte sein Bundesliga-Debüt für die TSG 1899 Hoffenheim, für die er in zwei Saisons allerdings nur fünfmal auflief.

Von 2015 bis 2017 setzte er seine Karriere dann beim FC Ingolstadt fort. Für den bayerischen Klub lief er 55 Mal in der Bundesliga auf, erzielte dabei sechs Tore selbst und bereitete ebenso viele vor. 2017 wagte er dann den Sprung zum aktuellen Tabellenneunten der Premier League.

Schlägt Werder Bremen ablösefrei zu?

Groß' Vertrag bei Brighton läuft in diesem Sommer aus, wodurch Werder Bremen keine Ablösesumme für ihn entrichten müsste.

Wie das Portal "90min.com" unter Berufung auf das Bremer Vereinsumfeld vermeldet, laufen konkrete Gespräche über einen Wechsel. Diese seien weit fortgeschritten.

Eine Einigung zwischen den Beratern und dem Verein gibt es zwar demnach noch nicht. Groß könne sich aber einen Wechsel an die Weser sehr gut vorstellen, heißt es.

Werder Bremen: Zweiter Anlauf bei Pascal Groß

Schon im Winter gab es Gerüchte um ein Interesse Werders an dem 30 Jahre alten Profi. Aktuell starten die Bremer Verantwortlichen anscheinend einen neuen Anlauf.

Der ehemalige deutsche U20-Nationalspieler könnte das Mittelfeld des Teams von Trainer Ole Werner aufwerten. Die Verträge von Christian Groß und Romano Schmid laufen aus.

Beim beeindruckenden 4:0 Erfolg von Brighton & Hove Albion gegen Manchester United am Wochenende stand Groß über 90 Minuten auf dem Platz und steuerte einen Treffer bei. Es war sein erstes Saisontor im 27. Ligaspiel. Hinzu kommen drei Torvorlagen.