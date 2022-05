Sané vor Abgang? FC Bayern angeblich mit klarer Haltung

IMAGO/Moritz Kegler

Leroy Sané wird den FC Bayern im Sommer nicht verlassen

Trotz seines Formtiefs in den letzten Wochen ist ein Verkauf von Leroy Sané im kommenden Sommer offenbar kein Thema beim FC Bayern.

Leroy Sané stand zuletzt wieder vermehrt im Zentrum der Kritik beim FC Bayern. Der 42-fache deutsche Nationalspieler kommt in dieser Saison in 44 Pflichtspieleinsätzen auf 14 Tore und 15 Torvorlagen - eine ordentliche, aber keine beeindruckende Quote.

Nach einer enttäuschenden EM im vergangenen Sommer zeigte sich der Flügelstürmer zu Beginn der Saison stark verbessert. Acht Torbeteiligungen in den ersten 13 Bundesligaspielen machten Hoffnung auf eine starke Spielzeit.

Diesen Trend bestätigte Sané im weiteren Saisonverlauf jedoch nicht. In der Bundesliga wartet er seit Februar auf eine Torbeteiligung, während er in der Champions League lediglich beim 7:1 gegen RB Salzburg im März mit einem Tor und zwei Vorlagen zuletzt überzeugen konnte.

FC Bayern: Leroy Sané ein Verkaufskandidat?

Die anhaltend schwachen Auftritte von Sané bringen auch Trainer Julian Nagelsmann zur Verzweiflung. "Ich kann nicht sagen, warum er nicht immer an seine Leistungsgrenze kommt. Ich habe viele Gespräche gehabt, viel versucht", sagte der Bayern-Coach vor dem Rückspiel gegen den BVB.

Unter anderem Lothar Matthäus brachte Sané mit einem Abgang aus München in Verbindung, obwohl sein Vertrag noch bis 2025 läuft.

Nach Informationen von "Sport1" ist an diesen Spekulationen aber nichts dran. Demnach plane die Klub-Führung des FC Bayern fest mit dem 26-Jährigen. Er sei kein Verkaufskandidat.

FC Bayern zum Saisonabschluss wieder mit Leroy Sané

Am letzten Bundesligaspieltag der Saison beim VfL Wolfsburg steht Sané seinem Team wieder zur Verfügung. Seine Magen-Darm-Beschwerden, die auch die Teilnahme an der Meisterfeier des FC Bayern verhinderte, soll er laut "Sport1" inzwischen überwunden haben.

Sané war im Sommer 2020 für rund 60 Millionen Euro von Manchester City an die Isar gewechselt. Seitdem gewann er mit dem FC Bayern zwei Meistertitel, den deutschen und europäischen Supercup sowie die Klub-Weltmeisterschaft.