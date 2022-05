Überrollt der BVB die Hertha und rettet den VfB?

IMAGO/Andreas Gora

Hertha BSC muss am Wochenende beim BVB ran

Friedhelm Funkel hat sich zum Abstiegsshowdown zwischen Hertha BSC, die bei Borussia Dortmund antreten müssen, und dem VfB Stuttgart, die zuhause gegen den 1. FC Köln gefordert sind, geäußert. Der langjährige Bundesliga-Trainer hat das Gefühl, dass der BVB den Berlinern mächtig in die Suppe spucken könnte.

Eigentlich war Hertha BSC schon gerettet, so jedenfalls machte es den Eindruck vor dem 33. Spieltag gegen Mainz 05. Ein Sieg gegen den FSV schien nur noch eine Formsache, die geplante Feier nach dem Spiel sollte die Fans endgültig wieder mit dem Team versöhnen. Doch es kam anders. Mit einer 1:2-Niederlage im Rücken gingen schwache Berliner mit hängenden Köpfen vom Feld und müssen nun am letzten Spieltag doch noch einmal bangen.

Zwar steht Hertha mit 33 Punkten auf Platz 15 tabellarisch besser da als die Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt vom VfB Stuttgart (Platz 16, 30 Punkte). Doch die Aufgaben in den jeweiligen letzten Spielen und das schlechte Torverhältnis (-33 zu -19 bei den Schwaben) könnten den Berlinern zum Verhängnis werden. Das jedenfalls glaubt Bundesliga-Experte Friedhelm Funkel.

"Ich habe das als Trainer im Abstiegskampf ja auch oft genug erlebt: Eine Mannschaft denkt schon, sie ist durch, und erlebt dann doch noch einen heftigen Nackenschlag", blickte Funkel, der zwischen 2009 und 2010 selbst Hertha-Trainer war, im "kicker" Richtung Hauptstadt.

Hertha muss gegen den BVB "ein ganz dickes Brett bohren"

Felix Magath habe zwar "eine Menge bewirkt, das war auf dem Platz in den Wochen zuvor deutlich zu sehen", erklärte der 68-Jährige. Die Pleite gegen Mainz sei aber "nicht so leicht aus den Kleidern zu schütteln".

Mit Sorge blickte Funkel daher auf den 34. Spieltag und die "Nachwirkungen", die die Niederlage gegen den FSV haben könnte. In Dortmund habe Hertha "ein ganz dickes Brett zu bohren [...], auch wenn es für den BVB um nichts mehr geht".

Funkel erwartet, dass die Borussia im letzten Heimspiel und im letzten Spiel mit Erling Haaland noch mal Vollgas geben wird. "Und wenn der BVB ins Rollen kommt, das wissen wir, dann ist er kaum aufzuhalten", prophezeite der ehemalige Coach.

Der VfB Stuttgart hingegen habe mit dem nicht erwarteten 2:2 beim FC Bayern am 33. Spieltag "enormen Auftrieb" erfahren. "Wenn die Truppe ihre Nerven im Griff hat, dann wird sie das am Ende durchziehen und die Berliner noch ganz knapp überflügeln", glaubt Funkel an einen Sieg gegen den 1. FC Köln.