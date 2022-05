Medien: Lewandowski gibt grünes Licht für Barca-Wechsel

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Schießt Robert Lewandowski am Wochenende sein letztes Tor für den FC Bayern?

Läuft Weltfußballer Robert Lewandowski am 34. Spieltag der Bundesliga-Saison zum letzten Mal für den FC Bayern auf? Diese Möglichkeit besteht weiterhin, da sich der Pole mit dem Rekordmeister immer noch nicht auf eine Vertragsverlängerung geeinigt hat. Spanische Medien zufolge hat sich der Stürmer sogar schon dazu entschlossen, seine Zelte an der Isar endgültig abzubrechen.

Die katalanische Zeitung "Sport" berichtet, dass Robert Lewandowski das Kapitel FC Bayern in diesem Sommer schließen möchte. Der 33-Jährige wolle eine neue Herausforderung beginnen und habe dem FC Barcelona schon grünes Licht für einen Transfer gegeben, heißt es.

Der Weltfußballer fühle sich in München nicht mehr wertgeschätzt und werde seinen Abschied daher in den nächsten Wochen vorantreiben, behauptet "Sport". Der FC Barcelona wiederum soll sich in der Sache ebenfalls voll reinhängen und will angeblich alles versuchen, um den Superstar unter Vertrag zu nehmen. Eine Verpflichtung Lewandowskis genieße eine hohe Priorität.

Lewandowski-Wechsel eine "komplizierte Operation"

Ein Selbstläufer würde ein Transfer des Polen für Barca allerdings nicht werden. Da der Klub finanziell nach wie vor nicht auf Rosen gebettet ist, müssten die Katalanen einige Hebel in Bewegung setzen, um Lewandowski unter Vertrag zu sprechen. Die "Sport" schreibt diesbezüglich von einer "komplizierten Operation".

Auch Barca-Coach Xavi hatte jüngst Bedenken geäußert und gesagt: "Erst müssen Spieler gehen, bevor neue kommen können, es ist kompliziert."

Der FC Bayern ist für die Katalanen eine weitere, schier unüberwindliche Hürde. Die Münchner haben zuletzt stets betont, den Polen im Sommer nicht ziehen lassen zu wollen. Sportchef Hasan Salihamidzic versicherte sogar schon, der Superstar werde das Trikot des FC Bayern auch in der nächsten Saison tragen.