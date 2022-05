Hertha BSC droht offenbar Personal-Beben

IMAGO/Juergen Engler

Wirft Werner Gegenbauer bei Hertha BSC hin?

Ausgerechnet vor dem Abstiegsendspiel beim BVB am Samstag (15:30 Uhr) könnten die Unstimmigkeiten in der Klub-Führung von Hertha BSC eskalieren.

Wie "Bild" berichtet, steht der langjährige Präsident Werner Gegenbauer womöglich vor dem Rücktritt bei der Alten Dame. Der 71-Jährige könnte damit seiner Abwahl bei der Mitgliederversammlung am 29. Mai zuvorkommen, heißt es.

Gegen ihn sind bereits zwei Abwahlanträge gestellt, auch auf Betreiben von Investor Lars Windhorst, der Gegenbauer als einen Faktor des anhaltenden Misserfolgs bei Hertha BSC sieht.

In der Führungsetage des Berliner Bundesligisten knirscht es derzeit ohnehin gewaltig. Das Präsidium verteidigte Gegenbauer gegen die Kritik von Windhorst. Der Aufsichtsrat ließ sich aber nicht zu einem Statement für den amtierenden Vereinsboss hinreißen.

"Hertha BSC braucht vieles, der Präsident ist eine Stufe"

Stattdessen forderte das Kontrollgremium Gegenbauer dem Bericht zufolge zu einem Gespräch mit Windhorst auf. Ein solches Treffen wiederum lehnte der milliardenschwere Unternehmer ab. Die Fronten seien verhärtet, es stehe ein "Neustart" im Raum, schreibt "Bild".

Dieser erfolgt womöglich mit Kay Bernstein, einem Gründungsmitglied der Ultra-Gruppierung Harlekins '98. Der 41-Jährige steht der Initiative "Wir Herthaner" vor. Diese will den Verein grundlegend verändern.

"Hertha BSC braucht vieles, der Präsident ist eine Stufe", sagte Bernstein zuletzt dem "rbb". Die Kommunikation in der Ära Gegenbauer sei "stark verbesserungswürdig", der Klub brauche einen Umbruch "in der Kultur, im Umgang, im Auftreten, in der Kommunikation vor allen Dingen".

Hertha BSC droht noch der Abstieg

Hertha-Fan Bernstein bezeichnete sich selbst als "Kind dieser Kurve, Kind dieser Stadt". Windhorst stehe er zwar "schon kritisch" gegenüber, aber der Investor sein "nun einmal da", weswegen man ihn in Sachen Zukunftsplanung seiner Ansicht nach mit ins Boot holen muss.

Und neben dem Machtkampf schwebt über Hertha BSC auch noch das Damoklesschwert Abstieg: Bei einer Niederlage am 34. Spieltag beim BVB und einem gleichzeitigen Sieg des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln, müsste das Team von Interimstrainer Felix Magath in die Relegation.