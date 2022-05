BVB für Adeyemi nur ein Zwischenschritt?

Fotostand / Wassmuth via www.imago-images.de

Wie lange jubelt Karim Adeyemi für den BVB?

Mit Karim Adeyemi hat der BVB einen seiner Wunschspieler verpflichtet. Der Nationalspieler kann und soll in den Dortmund den so oft zitierten "nächsten Schritt" machen. Viel mehr wird es allerdings auch nicht, glaubt sein Entdecker.

Der Transfer zum BVB sei für Karim Adeyemi nur ein "Zwischenschritt", glaubt der einstige Entdecker und Förderer des Nationalspielers, Manfred Schwabl. Er ist überzeugt, Adeyemi werde früher oder später "in der Premier League landen", mutmaßte Schwabl im Gespräch mit "Sky".

Vorher darf sich allerdings der BVB über einen Spieler freuen, der das gewisse Extra hat. "Das Besondere bei ihm ist, dass wenn er dreimal versagt oder einen Elfmeter verschießt, dann geht er wieder hin. Er will es so lange, bis es klappt", sagte Schwabl: "Aus so einem Holz sind die ganz Großen geschnitzt."

Schwabl: Adeyemi beim BVB kein Haaland-Erbe

Dass Adeyemi in Dortmund in die Fußstapfen von Erling Haaland tritt, glaubt der Ex-Profi nicht. Dafür seien die Spielweise der beiden Youngster schlicht zu unterschiedlich: "Ich denke, sie [der BVB] werden noch einen Anker-Stürmer holen. Karim kommt eher aus der Tiefe. Wenn er ins Laufen kommt, ist er fast nicht aufzuhalten."

Obwohl es der Neuzugang in Dortmund nicht alleine regeln könne, passe er "wie die berühmte Faust aufs Auge" zu den Schwarz-Gelben, ist Schwabl überzeugt. Der Wechsel zu den Schwarz-Gelben "war die absolut richtige Entscheidung".

Sollte sich Adeyemi wie erhofft entwickeln, werden in einigen Jahren die ersten Klubs aus der Premier League anklopfen, meint Schwabl: "Liverpool oder Manchester United sind Vereine, die nach solchen Spielern lechzen." Von der Art Fußball zu spielen, von der Schnelligkeit und vom Tordrang sei der 20-Jährige schon jetzt prädestiniert für die englische Liga, sagte der Entdecker des Nationalspielers.