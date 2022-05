Hertha-Coach Magath: "Den Verein muss man grunderneuern"

IMAGO/Julius Frick

Felix Magath trat im März dieses Jahres seinen vielleicht schwierigsten Retter-Job in der Bundesliga an. Er soll den arg in Schieflage geratenen Hauptstadtklub Hertha BSC zum Klassenerhalt führen. Am Samstagnachmittag reicht zum Saisonfinale beim BVB ein Remis, um die Mission erfolgreich abzuschließen. Andernfalls droht weiterhin die Relegation.

Schon vor dem entscheidenden Spiel bei Borussia Dortmund nahm der 68-Jährige kein Blatt mehr vor den Mund, wenn es um eine Analyse des Status Quo bei der Hertha geht.

"Den Verein muss man grunderneuern", polterte Magath am Mittwochabend auf einer Medienveranstaltung des Berliner Verlags. Neben den sportlichen Defiziten im Klub hatte es bei der Alten Dame seit Jahren Querelen in der Führungsebene gegeben.

Präsident Werner Gegenbauer, Investor Lars Windhorst, Sportvorstand Fredi Bobic: Sie alle waren zuletzt immer wieder aneinandergeraten, trugen ihre Differenzen bezüglich der Ausrichtung des Klubs zum Teil auch in der Öffentlichkeit aus.

Felix Magath bekräftigte derweil, dass sein Engagement nach Ablauf dieser Saison bei Hertha BSC enden wird: "Ich fühle mich in Berlin sehr wohl. Aber es ist klar besprochen, dass es nur um diese Saison geht. Dieser Job ist hoffentlich am Samstag beendet."

Fallen die Berliner am Samstag tatsächlich noch auf Tabellenplatz 16 zurück, verlängert sich seine Retter-Mission noch um die Relegationsspiele, die dann gegen Werder Bremen, Hamburger SV oder SV Darmstadt 98 ausgetragen würden.

Magath hebt Bedeutung von Boateng hervor

In Bezug auf sein vorhandenes Spielerpersonal erklärte Magath das große Defizit im Hertha-Kader: "Diese Mannschaft war keine Mannschaft. Wir haben zwei bis drei sehr gute ausländische Spieler im Kader, die aber noch keine Wurzeln in Berlin geschlagen haben. Dann haben wir zwei bis drei gute deutsche Spieler, die gerne hier sind, aber qualitativ noch zulegen müssen."

Eine der Hauptgründe, weshalb die Berliner unter der Regie des Bundesliga-Urgesteins immerhin drei Siege und ein Remis in sieben Spielen eingefahren haben, sei die Reintegration von Routinier und Anführer Kevin-Prince Boateng gewesen.

"Er ist der Einzige, der von allen akzeptiert wird. Mit seiner Präsenz hat er mitgeholfen, eine Einheit aus der Mannschaft zu machen", betonte Magath. Während der 35-Jährige unter seinen Vorgängern Pál Dárdai und Tayfun Korkut zumeist nur als Ergänzungsspieler Berücksichtigung fand, spielt er unter "Feuerwehrmann" Magath eine zentrale Rolle im Mittelfeld der Berliner.