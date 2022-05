Barca-Star als Verkaufskandidat an den FC Bayern?

www.imagephotoagency.it via www.imago-images.de

Frenkie de Jong spielt seit 2019 beim FC Barcelona

Immer wieder wurde Frenkie de Jong vom FC Barcelona in den vergangenen Monaten mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Noch immer gilt der Niederländer als potenzieller Verkaufskandidat bei den Katalanen. Wird die Personalie an der Säbener Straße noch richtig heiß?

Frenkie de Jong ist einer der Vielspieler beim FC Barcelona. 46 Pflichtspiel-Einsätze hat der Mittelfeld-Star zu Buche stehen, alleine 31 davon in der laufenden Saison in der spanischen Meisterschaft.

Gänzlich unumstritten ist der 25-Jährige bei der Blaugrana trotzdem nicht. Laut eines Berichts von "Calciomercato" soll Barca bereit sein, seinen Stammspieler bei einem passenden Angebot zu verkaufen.

De Jong sei einer der Abgänge, die von der Vereinsführung in Kauf genommen würden, um die dringend benötigten Transfereinnahmen für den hochverschuldeten Klub zu generieren.

Wie es in dem Medienbericht weiter heißt, soll der FC Bayern einer von mehreren europäischen Top-Klubs sein, der die Situation des niederländischen Nationalspielers beim FC Barcelona ganz genau beobachtet.

FC Bayern beobachtet die Situation beim FC Barcelona

Nach derzeitigem Stand wäre de Jong, der bei Barca noch einen langfristigen Vertrag bis 2026 besitzt, dem FC Bayern viel zu teuer. Sollte der Tabellenzweite der LaLiga den Mittelfeldspieler aber zu günstigen Konditionen abgeben wollen, wären die Münchner wohl gesprächsbereit.

In einer ähnlichen Beobachterrolle sollen sich derzeit auch noch Manchester United, Manchester City und Paris Saint-Germain befinden. Besonders der englische Rekordmeister Manchester United könnte in der Causa de Jong noch einmal auf den Plan treten, übernimmt bei den Red Devils doch mit Erik ten Haag der einstige Vereinstrainer de Jongs von Ajax Amsterdam als Teammanager.

Frenkie de Jong steht seit drei Jahren beim FC Barcelona unter Vertrag und gewann mit dem Klub 2021 den spanischen Pokal.