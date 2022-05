Sonderlob von Pep für "mehr als perfekten" De Bruyne

IMAGO/Simon Stacpoole

Kevin De Bruyne trifft im Moment nach Belieben

Erling Haaland ist noch nicht da, in Verlegenheit gerät Manchester City vor dem gegnerischen Tor dennoch nicht - und das hat viel mit Kevin De Bruyne zu tun.

"Ich habe das Gefühl, dass er jetzt anfängt, Spaß am Tore schießen zu haben", sagte Starcoach Pep Guardiola nach dem Viererpack des Belgiers beim 5:1 bei den Wolverhampton Wanderers. Auch ohne echten Mittelstürmer der Marke Haaland peilt City den erneuten Triumph in der Premier League an.

Die Rückrunde De Bruynes, der sowohl als Abstauber als auch mit sehenswerten Distanzschüssen erfolgreich ist, sei bislang "mehr als perfekt gewesen", sagte Guardiola. Nach dem klaren Sieg in Wolverhampton war der Teammanager aber bemüht, die ganze Mannschaft in den Fokus zu rücken: "Es war eine brillante Leistung aller Spieler."

Vier Treffer in einem Spiel waren allerdings auch für den Ex-Wolfsburger De Bruyne eine Besonderheit. "4 Tore. 3 Punkte. 1 neuer Ball für meine Kinder", twitterte der 30-Jährige.

Auch ohne einen klassischen Stoßstürmer entfachte ManCity zum fünften Mal in Folge ein Torfestival in der Premier League. Nach dem 2:2 gegen den direkten Konkurrenten FC Liverpool Mitte April trafen De Bruyne und Co. 22-mal und ließen keine Punkte mehr liegen. Haaland soll dann noch "helfen, mehr Tore zu schießen", erklärte Guardiola bei Sky.

Zwei Spieltage vor Schluss fehlen City nur noch vier Punkte für eine erfolgreiche Titelverteidigung. Der Vorsprung auf die Reds und Jürgen Klopp beträgt drei Zähler und sieben Tore.

Der Torreigen und die Jagd nach der Meisterschaft soll bereits am Sonntag bei West Ham United weitergehen. Mit dem dann vielleicht sechsten Sieg in Folge stünde die Titelverteidigung für das Starensemble so gut wie fest.