Wie es mit Schalkes Pechvogel Lee jetzt weitergeht

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Don-gyeong Lee spielte nur einmal für den FC Schalke

In der vergangenen Winterpause hatte sich der FC Schalke 04 die Dienste eines vielversprechenden Mittelfeldspielers gesichert, wurde Dong-gyeong Lee in verschiedenen Medienberichten doch immerhin als "Korea-Messi" angepriesen. Wirklich etwas zum Wiederaufstieg der Königsblauen beitragen konnte der Südkoreaner allerdings nicht. Wie geht es mit Lee jetzt auf Schalke weiter?

Einen einzigen Kurzeinsatz absolvierte die Winter-Leihgabe Lee im S04-Trikot, als sie Mitte Februar bei der 1:2-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf eingewechselt wurde.

Danach brach sich Dong-gyeong Lee den Mittelfuß und fiel monatelang aus. Immerhin: Am Donnerstag stand er beim FC Schalke erstmals wieder auf dem Rasen, absolvierte auf dem Trainingsgelände der Königsblauen einige Laufübungen.

Für ein Comeback in dieser Saison wird es nicht aber nicht mehr reichen, ein Einsatz am letzten Spieltag beim 1. FC Nürnberg am kommenden Sonntag ist ausgeschlossen.

Zukunft Lees beim FC Schalke noch ungewiss

Wird der 24-Jährige also nie wieder im Trikot des FC Schalke zu sehen sein? Der derzeitige Leihvertrag mit dem südkoreanischen Erstliga-Verein Ulsan Hyundai läuft nach Saisonende aus, eigentlich müsste Lee dann nach Südkorea zurückkehren.

Schalkes Sportvorstand Rouven Schröder hatte zuletzt nicht ausgeschlossen, den elfmaligen Nationalspieler doch noch länger für die Gelsenkirchener verpflichten zu wollen.

"Natürlich müssen wir uns mit Ulsan abstimmen, aber ich glaube, dass Lee uns auch langfristig helfen kann", wurde Schröder von der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" zitiert.

Zunächst einmal soll der Mittelfeldmann sein Reha-Programm beim Bundesliga-Rückkehrer abschließen. Der FC Schalke, Ulsan Hyundai aus der südkoreanischen K League 1 sowie der Spieler sollen dann über den weiteren Weg befinden. Vielleicht führt er Dong-gyeong Lee am Ende sogar in die Bundesliga.