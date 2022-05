Ortega bei Schalke und Werder gehandelt

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Wechselt Stefan Ortega zu Schalke oder Werder Bremen?

Stefan Ortega kann Arminia Bielefeld im Sommer ablösefrei verlassen. Noch ist die sportliche Zukunft des Torhüters ungeklärt. Zuletzt wurde der Routinier lange beim FC Bayern gehandelt. Nun wird der Keeper beim FC Schalke 04 sowie bei Werder Bremen ins Gespräch gebracht.

Arminia Bielefeld steht in der Bundesliga kurz vor dem Abstieg. Vor dem letzten Spieltag rangieren die Ostwestfalen drei Punkte hinter dem Relegationsplatz. Zudem hat der Tabellen-17. eine deutlich schlechtere Tordifferenz als der VfB Stuttgart (-26 zu -19), der aktuell 16. ist.

Sollte Arminia Bielefeld den Gang in die Zweitklassigkeit antreten müssen, stünde im Sommer ein großer Umbruch bevor. Gleich mehrere Stammkräfte könnten den DSC verlassen - darunter Stefan Ortega.

Der 29-Jährige zählt in Bielefeld noch zu den wenigen Leistungsträgern, spielte sich in der vergangenen Saison gar in das erweiterte Umfeld der deutschen Nationalmannschaft.

Ortega ist ein echtes Eigengewächs, lief bereits zwischen 2007 und 2014 für die Arminia auf. Über den Umweg 1860 München kehrte der Schlussmann 2017 auf die Alm zurück.

Durch seine starken Leistungen hat sich Ortega längst in das Blickfeld anderer Vereine gespielt. In den vergangenen Monaten galt der Keeper als mögliche Option für den FC Bayern. Doch da die Münchner jüngst mit ihrem Ersatzmann Sven Ulreich verlängert haben, dürfte Ortega in den Planungen keine Rolle mehr spielen.

Wechselt Ortega zu Schalke 04 oder Werder Bremen?

Der "kicker" bringt den Torwart nun mit dem FC Schalke 04 sowie mit Werder Bremen in Verbindung. Als Argument führt das Fachmagazin auf, dass beide Klubs nicht weit von seiner Wahlheimat Bielefeld entfernt liegen. Konkrete Details werden aber nicht genannt.

Beim FC Schalke 04 steht aktuell Martin Fraisl zwischen den Pfosten, Werder Bremen setzt im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga indes auf Jiri Pavlenka.

Noch hat Ortega keine Entscheidung getroffen. Laut "kicker" zieht es den DSC-Profi aber "wohl in die Fremde".