Mord auf offener Straße: Ex-Bundesliga-Profi verurteilt

imago sportfotodienst

Sezer Öztürk spielte in der Bundesliga für den 1. FC Nürnberg und Leverkusen

In der Bundesliga machte sich Sezer Öztürk einst beim 1. FC Nürnberg und bei Bayer Leverkusen einen Namen. Nun muss der ehemalige Mittelfeldspieler für lange Zeit ins Gefängnis.

Ein Gericht in Istanbul verurteilte den 36-Jährigen am Mittwoch zu einer Haftstrafe von 14 Jahren und sieben Monaten, nachdem der gebürtige Velberter im September des vergangenen Jahres einen Mann auf offener Straße erschossen hatte.

Die Staatsanwaltschaft hatte ihm im Prozess Mord und Körperverletzung vorgeworfen und eine Haftstrafe von insgesamt 23 Jahren gefordert. Öztürk beteuerte, er habe aus Notwehr gehandelt, weil er sich durch das Opfer bedroht gefühlt habe.

Hintergrund des Prozesses ist ein Vorfall vom 19. September 2021. Wie die "Bild" unter Berufung auf türkische Medienberichte schreibt, habe ein Streit im Straßenverkehr damals zu dem Tötungsdelikt geführt.

Erst Mord, dann kurioser Fluchtversuch

Öztürk soll im Istanbuler Bezirk Pasaköy/Sile an besagtem Abend eine Gruppe angetroffen haben, die auf der Straße ein Picknick abhielt. Aus ungeklärten Gründen sei die Lage eskaliert, als der Ex-Fußballer gefragt habe, ob die Gruppe ihn mit seinem Mercedes vorbeilasse. Schließlich habe Öztürk eine Waffe gezogen und einen Passanten niedergeschossen. Das Opfer verstarb in der Folge an seinen Verletzungen. Vier weitere Personen wurden damals verletzt.

Nach seiner Tat hatte der einstige Spieler von Besiktas und Fenerbahce versucht, das Land zu verlassen. Ende November 2021 wurde er schließlich bei dem Versuch verhaftet, auf der Ladefläche eines Pickups die georgische Grenze zu passieren.

Öztürk entstammte einst der Jugend von Rot-Weiß Essen und wechselte später erst zu Bayer Leverkusen und im Januar 2006 zum 1. FC Nürnberg. Zwischen 2004 und 2006 absolvierte er für beide Klubs insgesamt neun Bundesligaspiele.

Im Sommer 2006 kehrte er Deutschland den Rücken und setzte seine Karriere in der Türkei fort. Mit Fenerbahce wurde er 2012 und 2013 jeweils türkischer Pokalsieger, bevor er 2015 seine Laufbahn beendete.