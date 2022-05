Barcelona nimmt Abstand von Bayern-Profi

Anke Waelischmiller/Sven Simon via www.imago-image

Bleibt Marc Roca (M.) beim FC Bayern?

Der FC Barcelona krempelt seinen Kader für die Zukunft um. Ins Visier geraten ist Berichten zufolge dabei auch ein Spieler des FC Bayern. Doch Barca scheint mittlerweile andere Optionen im Sinn zu haben.

Marc Roca hat seine fußballerischen Anfänge in Barcelona genommen. Nach seinem Profi-Debüt im Jahr 2016 für Espanyol mauserte sich der Mittelfeldspieler zur Stammkraft in LaLiga. Im Sommer 2020 schlug dann der FC Bayern zu und verpflichtete den Spanier für rund neun Millionen Euro. In München unterschrieb er bis 2025.

Wirklich angekommen ist Marco Roca beim FC Bayern aber auch nach fast zwei Jahren immer noch nicht. Spekulationen über einen vorzeitigen Abschied rissen in den vergangenen Monaten nie wirklich ab, schließlich absolvierte der 25-Jährige nur neun Einsätze in der Bundesliga-Saison 2021/22.

Einer der Klubs, der als möglicher Abnehmer für Marc Roca gehandelt wurde, war kein Geringerer als der FC Barcelona. Schon im vergangenen Winter hatten die Gerüchte Fahrt aufgenommen.

Der vermeintliche Plan: Bei Barca soll der zentrale Mittelfeldspieler zukünftig die Rolle von Klub-Ikone Sergio Busquets übernehmen, der mit seinen 33 Jahren langsam aber sicher seinem Karriereende zusteuert.

Barca steigt aus, Rom noch interessiert?

Wie "Bild" nun jedoch berichtet, hat der FC Barcelona aktuell kein Interesse, ein Angebot für Roca zu hinterlegen. Zwar stünde der Bayern-Profi durchaus auf einer Liste möglicher Kandidaten, dort soll er aber nicht zu den Wunschlösungen zählen. Verhandlungen seien daher auch nicht initiiert worden.

Da der FC Bayern in Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam aller Voraussicht nach zur neuen Saison einen weiteren zentralen Mittelfeldspieler hinzugewinnt, dürfte sich Roca auch künftig wenig Hoffnungen auf einen Durchbruch beim Rekordmeister machen.

Wie die italienische Zeitung "Repubblica" im April berichtete, ist die AS Rom noch im Rennen um den Spanier. Roca selbst hatte indes stets bekräftigt, sich beim FC Bayern durchsetzen zu wollen.